Скільки можна заробити кур’єром: зарплати по містах

Кур'єри. Фото: УНІАН

Робота кур’єром може приносити українцям від 30 до 50 тис. гривень на місяць, а окремі вакансії пропонують до 57 тис. гривень. Зарплата залежить від міста, транспорту та кількості замовлень. Найбільше можуть заробити кур’єри з власним автомобілем. Їм пропонують до 57 тис. грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Prozora.robota.ua.

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Скільки заробляють кур’єри в Україні

Станом на 24 вересня медіанна зарплата кур’єра за вакансіями в Україні становить 35 000 грн. Це означає, що половина вакансій пропонує менше цієї суми, а половина — більше.

У серпні медіана також становила 35 000 грн. Водночас у березні вона була вищою — 36 500 грн, а у квітні та травні сягала 37 500 грн.

Найбільше вакансій для кур’єрів зараз зосереджено у великих містах, де й рівень оплати часто вищий.

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У яких містах платять найбільше

За даними robota.ua, медіанні зарплати кур’єрів у найбільших містах України такі:

Київ — 45 000 грн;

Дніпро — 42 500 грн;

Чернівці — 45 000 грн;

Івано-Франківськ — 39 000 грн;

Львів — 36 750 грн;

Одеса — 35 000 грн;

Харків — 32 750 грн;

Вінниця — 32 500 грн;

Тернопіль — 32 500 грн;

Запоріжжя — 31 750 грн;

Чернігів — 28 500 грн.

Тобто між найвищою та найнижчою медіанною зарплатою в цьому переліку різниця становить 16 500 грн на місяць.

Наприклад, у Києві медіана становить 45 тис. грн, тоді як у Вінниці — 32,5 тис. грн. Різниця — 12 500 грн щомісяця, або близько 150 тис. грн на рік, якщо така різниця зберігається протягом 12 місяців.

Водночас ці цифри не означають гарантовану зарплату для кожного працівника. Це статистика вакансій, тому фактична сума залежатиме від конкретного роботодавця, графіка та кількості виконаної роботи.

Власний автомобіль може підвищити заробіток

Окремо на ринку праці виділяються вакансії для автокур’єрів. За даними robota.ua, медіанна зарплата за вакансіями автокур’єра становить 40 000 грн, тоді як для пішого кур’єра — близько 10 500 грн.

Проте вищий дохід водія не означає, що вся сума залишиться в його гаманці. Якщо людина використовує власну машину, потрібно враховувати витрати на пальне, технічне обслуговування, ремонт та знос автомобіля.

Тому при виборі вакансії варто дивитися не лише на цифру в оголошенні, а й на те, хто оплачує пальне та інші витрати на транспорт.

Де можна отримувати до 57 тисяч гривень

Окремі роботодавці пропонують зарплату, яка суттєво перевищує загальну медіану.

Наприклад, "Нова пошта" шукає у Вінниці кур’єра з власним автомобілем із зарплатою 40 000–57 000 грн. У вакансії зазначено, що компанія компенсує витрати на пальне. Для роботи потрібні водійське посвідчення категорії B, власний автомобіль та ФОП.

Тобто потенційно різниця між медіанною зарплатою кур’єра у Вінниці та верхньою межею цієї вакансії становить 24 500 грн на місяць.

Водночас максимальна сума у вакансії — це не гарантований заробіток. Перед працевлаштуванням варто уточнити, від чого залежить виплата та які саме витрати компенсує роботодавець.

Чи вигідно працювати кур’єром

Для людини, яка шукає роботу без офісу, доставка може стати джерелом доходу близько 30–45 тис. грн на місяць залежно від міста та формату роботи.

Найбільший потенційний заробіток мають вакансії, де потрібен власний автомобіль. Але тут потрібно відняти витрати на експлуатацію машини. Піша доставка дозволяє уникнути витрат на пальне та ремонт авто, проте медіанна зарплата за такими вакансіями значно нижча.

Тому перед вибором роботи варто порахувати не тільки заявлені 40–50 тис. грн, а й те, скільки коштуватиме щодня діставатися до клієнтів та обслуговувати транспорт.

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