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Главная Финансы Без ряда комиссий — Ощадбанк обновил одну из карт

Без ряда комиссий — Ощадбанк обновил одну из карт

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 06:01
Ощадбанк предлагает обновленную версию карты без ряда комиссий — что известно
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" рассказали, чем уникальна обновленная версия карта "Моя кредитка". Среди ее преимуществ — возможность оформления со всеми преимуществами гражданами, которые еще не являются клиентами финучреждения.

Об особенностях обновленного банковского продукта рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Уникальность обновленной версии карты "Моя кредитка" Ощадбанка

По словам руководителя Ощадбанка, на днях финучреждение обновило кредитную карту "Моя кредитка", которая является простым и прозрачным финансовым инструментом без каких-либо скрытых условий.

Он пояснил, что карта особенна тем, что доступна со своими преимуществами даже тем гражданам, которые не являются клиентами Ощадбанка. Тогда как раньше такая возможность не предусматривалась условиями финучреждения.

"Хочу еще раз привлечь внимание к нашей карте "Моя кредитка". Ее уникальность заключается не только в том, что этот продукт  абсолютно честный и понятный, но и в том, что оформить его могут украинцы, которые еще не являются клиентами нашего банка. До недавнего времени у нас такого сервиса не было", — отметил глава правления банка.

Среди преимуществ осовремененного банковского продукта:

  • отсутствует комиссия за снятие кредитных средств;
  • нет комиссии за обслуживание и страховых платежей;
  • бесплатные Р2Р переводы кредитных денег.

Предусмотрен такой размер процентной ставки на льготный период:

  • 0,001% в месяц — до 62 дней для стандартных операций;
  • 0,001% в месяц — до 92 дней для отдельных категорий.

Также среди особенностей карты:

  • размер кредитного лимита — от 5 тыс. до 400 тыс. грн;
  • минимальный ежемесячный платеж — 5%.

Не предусмотрены никакие расходы на снятие средств или пополнение счета.

Ощадбанк
Условия карты. Источник: Ощадбанк

Как оформить новую кредитную карту

Для оформления такой кредитной карты достаточно загрузить мобильное приложение и с помощью государственного сервиса "Дія" стать клиентом Ощадбанка.

Также в банке карту можно оформить при следующих условиях:

  • граждане Украины в возрасте от 21 до 65 лет;
  • есть постоянный источник дохода;
  • отсутствует просроченная задолженность в других банках.

"Если вам от 21 до 65 лет, у вас есть постоянный источник дохода и отсутствует просроченная задолженность в других банках — здесь тот случай, когда я бы советовал не медлить, а "push the horses", — Сергей Наумов.

Ранее писали о том, что в Ощадбанке рассказали о возможности использования ОщадРау предпринимателями. Речь идет о тех, кто до сих пор не приобрел регистраторы расчетных операций, за что вскоре вырастут штрафы.

Также мы рассказывали о том, кому с июля аннулировали платежные физические карты Ощадбанка. В банке рассказали о том, какие предусмотрены правила для их замены.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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