В Ощадбанку попередили, кого чекають штрафи з 1 серпня та як уникнути

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному "Ощадбанку" попередили про те, що декому з громадян в Україні будуть загрожувати нові розміри штрафів з 1 серпня 2025 року. Йдеться про підприємців, які досі не застосовують реєстратори розрахункових операцій, тоді як у банку є можливість використання ОщадPay.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Як зазначив керівник Ощадбанку, з 1 серпня завершиться перехідний період дії знижених штрафів за порушення правил використання РРО/ПРРО.

Після цього розміри штрафних санкцій зміняться так:

100% — від вартості товару у разі першого порушення;

150% — від ціни товару за кожне наступне порушення.

Зокрема, клієнти, які досі не користуються РРО/ПРРО, мають можливість почати використовувати ОщадPay — програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО), розроблений банком, що дає змогу підприємцям приймати оплату від клієнтів та фіскалізувати чеки, використовуючи простий смартфон.

"Важлива новина для підприємців! Якщо ви ще не користуєтеся РРО/ПРРО, саме час подумати про використання ОщадPay — зручного рішення від Ощадбанку, яке об’єднує термінал та програмне РРО у вашому смартфоні. Простий старт, надійна робота, підтримка від банку", — повідомив Сергій Наумов.

Що варто знати про ОщадPay

ОщадPay покликаний виконувати функції касового апарату, проте в електронному вигляді. Замість традиційних касових приладів, такий сервіс просто встановлюється на смартфон чи планшет.

ОщадPay доступний тільки для клієнтів Ощадбанку, які зареєструвалися та уклали договір з фінустановою. Він стане невід'ємним у роботі:

для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб;

фрілансерів, візажистів, майстрів "на дому", таксисти;

для вуличної торгівлі, ринків, мобільних торгових точок;

бізнесу із наявністю власної кур’єрської доставки;

для нотаріусів, адвокатів, страхових агентів;

для фестивалів, культурних масових та спортивних заходів.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк

Для того, щоб підключити ОщадPAY, необхідно:

залишити заявку;

підписати договір у найближчому відділенні;

встановити застосунок ОщадPAY;

пройти первинну ініціалізацію терміналу у смартфоні.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку пояснили, які діють умови перевипуску старих платіжних фізичних карт. Йдеться про ті карти, які було анульовано з липня 2025 року.

Також ми розповідали про вдосконалення сервісів у застосунку "Ощад 24/7". Зокрема, тепер є можливість оновлювати персональні дані у дистанційному режимі.