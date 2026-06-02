Выплаты пенсионерам на ВОТ: о чем нужно сообщить ПФУ

Пенсионеры на улице, деньги, банковская карточка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Пожилые украинцы, которые живут на временно оккупированных территориях или выехали оттуда на подконтрольную Украине территорию, продолжают получать украинскую пенсию. Но существует важное правило: им не должны поступать аналогичные выплаты от другого государства, в частности России.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Соответствующую информацию человек сообщает при подаче заявления о назначении, перерасчете, возобновлении или продолжении выплаты пенсии. Это предусмотрено пунктом 14-4 Заключительных положений Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Нужно ли сообщать повторно

Если вы уже указали, что не получаете выплаты от РФ, никаких дополнительных действий делать не нужно.

Но есть важное правило: если появились новые обстоятельства — украинцы обязаны немедленно проинформировать ПФУ. Например:

человек начал получать пенсию от РФ;

изменились условия, которые влияют на выплаты;

возникли другие основания, которые могут повлиять на право на украинскую пенсию.

Как подать уведомление дистанционно

Сделать это можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Процедура занимает несколько минут.

Нужно:

зайти на вебпортал ПФУ; авторизоваться через КЭП, Дія.Підпис или BankID; открыть раздел "Дистанционное информирование"; отметить пункт о том, что пенсия или страховые выплаты от РФ не получаются; сохранить данные.

После этого статус можно проверить в разделе "Мои обращения".

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине обсуждают реформу денежного обеспечения военных. По мнению народного депутата Михаила Цимбалюка, базовый оклад мобилизованного должен быть не менее 30 тысяч гривен. Если зарплата будет состоять из небольшого оклада и различных надбавок, это может негативно повлиять на будущую военную пенсию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что часть пенсионеров может получать дополнительную надбавку к пенсии. Речь идет о доплате за содержание нетрудоспособных членов семьи, которая может составлять половину от прожиточного минимума. На нее имеют право только неработающие военные пенсионеры, если содержат родственников без доходов или социальной помощи.