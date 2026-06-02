Головна Фінанси Без цієї заяви пенсію можуть зупинити: хто ризикує втратити виплати

Без цієї заяви пенсію можуть зупинити: хто ризикує втратити виплати

Дата публікації: 2 червня 2026 06:11
Виплати пенсіонерам на ТОТ: про що потрібно повідомити ПФУ
Пенсіонери на вулиці, гроші, банківська картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Літні українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію, продовжують отримувати українську пенсію. Але існує важливе правило: їм не повинні надходити аналогічні виплати від іншої держави, зокрема Росії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Відповідну інформацію людина повідомляє під час подання заяви про призначення, перерахунок, поновлення або продовження виплати пенсії. Це передбачено пунктом 14-4 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Чи потрібно повідомляти повторно

Якщо ви вже вказали, що не отримуєте виплати від РФ, жодних додаткових дій робити не потрібно.

Але є важливе правило.  Якщо з’явилися нові обставини — українці зобов’язані негайно проінформувати ПФУ. Наприклад:

  • людина почала отримувати пенсію від РФ;
  • змінилися умови, які впливають на виплати;
  • виникли інші підстави, які можуть вплинути на право на українську пенсію.

Як подати повідомлення дистанційно

Зробити це можна через вебпортал Пенсійного фонду України. Процедура займає кілька хвилин.

Потрібно:

  1. зайти на вебпортал ПФУ;
  2. авторизуватися через КЕП, Дія.Підпис або BankID;
  3. відкрити розділ "Дистанційне інформування";
  4. відмітити пункт про те, що пенсія або страхові виплати від РФ не отримуються;
  5. зберегти дані.

Після цього статус можна перевірити у розділі "Мої звернення".

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні обговорюють реформу грошового забезпечення військових. На думку народного депутата Михайла Цимбалюка, базовий оклад мобілізованого має бути не менше 30 тисяч гривень. Якщо зарплата складатиметься з невеликого окладу і різних надбавок, це може негативно вплинути на майбутню військову пенсію.

Також Новини.LIVE розповідали, що частина пенсіонерів може отримувати додаткову надбавку до пенсії. Йдеться про доплату за утримання непрацездатних членів родини, яка може становити половину від прожиткового мінімуму. На неї мають право лише непрацюючі військові пенсіонери, якщо утримують родичів без доходів чи соціальної допомоги.

виплати пенсії Пенсійний Фонд соціальний захист
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
