Виплати пенсіонерам на ТОТ: про що потрібно повідомити ПФУ

Літні українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію, продовжують отримувати українську пенсію. Але існує важливе правило: їм не повинні надходити аналогічні виплати від іншої держави, зокрема Росії.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Відповідну інформацію людина повідомляє під час подання заяви про призначення, перерахунок, поновлення або продовження виплати пенсії. Це передбачено пунктом 14-4 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Чи потрібно повідомляти повторно

Якщо ви вже вказали, що не отримуєте виплати від РФ, жодних додаткових дій робити не потрібно.

Але є важливе правило. Якщо з’явилися нові обставини — українці зобов’язані негайно проінформувати ПФУ. Наприклад:

людина почала отримувати пенсію від РФ;

змінилися умови, які впливають на виплати;

виникли інші підстави, які можуть вплинути на право на українську пенсію.

Як подати повідомлення дистанційно

Зробити це можна через вебпортал Пенсійного фонду України. Процедура займає кілька хвилин.

Потрібно:

зайти на вебпортал ПФУ; авторизуватися через КЕП, Дія.Підпис або BankID; відкрити розділ "Дистанційне інформування"; відмітити пункт про те, що пенсія або страхові виплати від РФ не отримуються; зберегти дані.

Після цього статус можна перевірити у розділі "Мої звернення".

