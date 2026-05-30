Военные могут потерять право на достойную пенсию: причина

Военные могут потерять право на достойную пенсию: причина

Дата публикации 30 мая 2026 17:35
Пенсионное обеспечение военнослужащих: нардеп объяснил, почему выплаты могут быть меньше
Военнослужащие на учениях, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Реформа Вооруженных сил Украины может лишить военнослужащих достойного пенсионного обеспечения. Поэтому изменения должны быть реальными: базовый должностной оклад мобилизованного рядового должен быть на уровне 30 000 гривен. Добавки к денежному обеспечению только создадут проблемы в будущем.

Об этом заявил в эфире Новини.LIVE нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк.

Повышение денежного обеспечения и пенсия военнослужащих

Как отметил Михаил Цимбалюк, повышение денежного обеспечения военнослужащих в тылу до 30 000 гривен должно предусматривать, что должностной оклад солдата будет на том же уровне.

"Потому, что если останется 20 000 или 21 000 гривен, а 10 000 гривен, как какая-то добавка — это никогда не пойдет в будущее пенсионное обеспечение. Это несправедливо", — сказал он.

Депутат отметил, что реформа денежного обеспечения в ВСУ должна быть реальной, чтобы должностные оклады:

  • мобилизованных солдат были на уровне 30 000 гривен;
  • офицеров — еще больше.

Что не так с контрактами в ВСУ

Цимбалюк добавил, что государство не сможет подписать контракты со всеми мобилизованными. Многие люди не видят себя в армии и ждут завершения войны. Это означает, что контрактники смогут получать по 50 000 гривен ежемесячно и больше, а мобилизованные не захотят подписывать контракты, поэтому их денежное обеспечение останется на уровне 20 000 гривен, плюс 10 000 гривен.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие суммы получат украинские военнослужащие в июне. Фактический размер выплат зависит не только от срока службы. Весомую роль имеет и род войск.

Также Новини.LIVE писали о льготах и выплатах освобожденным из плена. Так, они могут получить единовременную денежную помощь. Известно, на каких условиях ее выплачивают.

пенсии реформа денежное довольствие
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
