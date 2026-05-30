Пенсионное обеспечение военнослужащих: нардеп объяснил, почему выплаты могут быть меньше

Военнослужащие на учениях, деньги в кошельке.

Реформа Вооруженных сил Украины может лишить военнослужащих достойного пенсионного обеспечения. Поэтому изменения должны быть реальными: базовый должностной оклад мобилизованного рядового должен быть на уровне 30 000 гривен. Добавки к денежному обеспечению только создадут проблемы в будущем.

Об этом заявил в эфире Новини.LIVE нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк.

Повышение денежного обеспечения и пенсия военнослужащих

Как отметил Михаил Цимбалюк, повышение денежного обеспечения военнослужащих в тылу до 30 000 гривен должно предусматривать, что должностной оклад солдата будет на том же уровне.

"Потому, что если останется 20 000 или 21 000 гривен, а 10 000 гривен, как какая-то добавка — это никогда не пойдет в будущее пенсионное обеспечение. Это несправедливо", — сказал он.

Депутат отметил, что реформа денежного обеспечения в ВСУ должна быть реальной, чтобы должностные оклады:

мобилизованных солдат были на уровне 30 000 гривен;

офицеров — еще больше.

Что не так с контрактами в ВСУ

Цимбалюк добавил, что государство не сможет подписать контракты со всеми мобилизованными. Многие люди не видят себя в армии и ждут завершения войны. Это означает, что контрактники смогут получать по 50 000 гривен ежемесячно и больше, а мобилизованные не захотят подписывать контракты, поэтому их денежное обеспечение останется на уровне 20 000 гривен, плюс 10 000 гривен.

