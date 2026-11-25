Ремонт в квартире. Фото: Новини.LIVE

Капитальный ремонт квартиры или дома может существенно ударить по семейному бюджету. Однако некоторые украинцы имеют право отремонтировать собственное жилье за счет бюджетных средств. Эта льгота доступна даже тем, чьи дома не пострадали в результате обстрелов. Правда, есть несколько условий, касающихся площади жилья и того, как часто можно пользоваться такой помощью.

Об этом сообщает сайт Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабмина № 565.

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Кто может не платить за ремонт жилья

Право на бесплатный капитальный ремонт имеют следующие категории украинцев:

лица с инвалидностью вследствие войны и приравненные к ним лица;

семьи погибших или умерших ветеранов войны;

семьи погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

люди, имеющие особые заслуги перед Родиной;

люди, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной;

бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, имеющие инвалидность;

супруги умерших жертв нацистских преследований.

В зависимости от льготной категории могут оплатить ремонт как квартиры, так и частного дома.

При каких условиях государство оплатит ремонт

Воспользоваться льготой можно раз в 10 лет. Но квартира или дом должны находиться в собственности льготника. Совместная собственность также подходит. Кроме того, человек должен постоянно проживать и быть зарегистрированным в жилье, которое хочет отремонтировать.

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Что касается площади, то здесь тоже есть ограничения. Государство рассчитывает стоимость ремонта исходя из 21 квадратного метра на каждого члена семьи, имеющего право на льготу.

Куда обращаться за бесплатным ремонтом

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать письменное заявление в местный орган исполнительной власти или исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета. Если человек проживает в своем доме менее 10 лет, придется также предоставить справку с предыдущего места жительства. Она должна подтвердить, что за это время еще не пользовались льготой.

После подачи заявления приедет специальная комиссия. Она осмотрит жилье в присутствии владельца и определит, какие именно работы необходимо выполнить. На принятие решения отводится месяц со дня подачи заявления.

Кто будет делать ремонт и можно ли получить деньги на руки

Искать мастеров и договариваться с ними об оплате льготнику самостоятельно не нужно. Местные власти закажут ремонт у предприятия, имеющего право выполнять такие работы. Сроки ремонта согласуют с владельцем жилья.

Исключение сделали для людей с особыми трудовыми заслугами перед Родиной. Они могут отремонтировать жилье собственными силами и получить компенсацию расходов.

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