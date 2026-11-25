Ремонт у квартирі. Фото: Новини.LIVE

Капітальний ремонт квартири чи будинку може добряче вдарити по сімейному бюджету. Однак деякі українці мають право відремонтувати власне житло за бюджетні кошти. Ця пільга доступна навіть тим, чиї оселі не постраждали після обстрілів. Щоправда, є кілька умов щодо площі житла та того, як часто можна користуватися такою допомогою.

Про це розповідає сайт Новини.LIVE із посиланням на Постанову Кабміну №565.

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Хто може не платити за ремонт житла

Право на безкоштовний капітальний ремонт мають такі категорії українців:

особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи;

сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни;

сім'ї загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;

люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

люди, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, які мають інвалідність;

дружини та чоловіки померлих жертв нацистських переслідувань.

Залежно від пільгової категорії можуть оплатити ремонт як квартири, так і приватного будинку.

За яких умов держава оплатить ремонт

Скористатися пільгою можна раз на 10 років. Але квартира чи будинок мають бути у власності пільговика. Спільна власність також підходить. Також людина повинна постійно проживати та бути зареєстрованою в житлі, яке хоче відремонтувати.

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Щодо площі теж є обмеження. Держава розраховує вартість ремонту виходячи з 21 квадратного метра на кожного члена сім'ї, який має право на пільгу.

Куди звертатися за безкоштовним ремонтом

Щоб скористатися пільгою, потрібно подати письмову заяву до місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Якщо людина живе у своїй оселі менш як 10 років, доведеться також принести довідку з попереднього місця проживання. Вона має підтвердити, що за цей час пільгою ще не користувалися.

Після подання заяви до оселі прийде спеціальна комісія. Вона огляне житло у присутності власника та визначить, які саме роботи потрібно виконати. На ухвалення рішення відводиться місяць із дня подання заяви.

Хто робитиме ремонт і чи можна отримати гроші на руки

Шукати майстрів та домовлятися з ними про оплату пільговику самостійно не треба. Місцева влада замовить ремонт у підприємства, яке має право виконувати такі роботи. Терміни ремонту погодять із власником житла.

Виняток зробили для людей з особливими трудовими заслугами перед Батьківщиною. Вони можуть відремонтувати житло власними силами та отримати компенсацію витрат.

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