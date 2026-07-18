Льготы для участников боевых действий в 2026 году: на какие скидки, выплаты и бесплатные услуги имеют право ветераны

Военные ВСУ, счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Чаще всего военных и ветеранов интересует, как получить скидку на коммунальные услуги, какими правами обладают дети и супруги участников боевых действий, а также куда обращаться для оформления документов.

Какие льготы предусмотрены для участников боевых действий и как ими воспользоваться, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на "Сеть права".

Кто может оформить статус участника боевых действий

Статус УБД получают люди, которые принимали участие в защите Украины, выполняли боевые задачи или привлекались к мероприятиям по обеспечению национальной безопасности и обороны.

К этой категории могут относиться:

военнослужащие ВСУ;

бойцы Национальной гвардии;

пограничники;

сотрудники СБУ;

полицейские;

военнослужащие других формирований;

добровольцы, отвечающие требованиям законодательства.

Чтобы получить статус, необходимо подать документы, подтверждающие участие в боевых действиях.

Читайте также:

Какие льготы предоставляет статус УБД в 2026 году

Основные гарантии для участников боевых действий определены Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Среди них:

75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм;

75% скидка на пользование жильем;

75% скидка на приобретение топлива для домов без центрального отопления;

бесплатный проезд на отдельных видах транспорта;

бесплатное получение некоторых лекарств по рецептам врачей;

бесплатное зубное протезирование (кроме протезов из драгоценных металлов);

первоочередное медицинское обслуживание и госпитализация;

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней;

трудовые гарантии при сокращении;

государственная поддержка в сфере образования для участников боевых действий и их детей;

предусмотренные законом пенсионные гарантии.

Как работает льгота на коммунальные услуги

Одна из важнейших льгот для участников боевых действий — это скидка 75% на оплату жилья и коммунальных услуг.

Она распространяется на:

электроэнергию;

газ;

водоснабжение;

прочие коммунальные услуги;

оплату жилья в пределах установленных норм.

Льготой также могут пользоваться члены семьи ветерана, если они проживают вместе с ним. При этом скидка не удваивается автоматически, если, например, оба супруга имеют статус УБД и проживают по одному адресу.

Бесплатный проезд для УБД

Участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд при наличии удостоверения установленного образца.

Это касается:

городского общественного транспорта;

пригородного железнодорожного и водного транспорта;

автобусов пригородных и междугородных маршрутов.

Также закон предусматривает возможность бесплатного проезда один раз в два года туда и обратно на железнодорожном, водном, воздушном или междугородном автомобильном транспорте. Или же один раз в год — со скидкой 50%.

Медицинские льготы для участников боевых действий

УБД имеют право на ряд медицинских гарантий.

Среди них:

бесплатные лекарства по рецептам врачей;

бесплатное зубное протезирование;

ежегодные медицинские осмотры;

первоочередное обслуживание в больницах и аптеках;

очередная госпитализация.

Также закон предусматривает возможность санаторно-курортного лечения или компенсации его стоимости. Однако порядок реализации этой льготы зависит от действующих правил и финансирования.

Имеют ли льготы супруги участников боевых действий

Особого статуса или общего перечня льгот именно для жен участников боевых действий закон не устанавливает. Но члены семьи могут пользоваться некоторыми гарантиями, например в отношении коммунальных услуг, если проживают вместе с ветераном.

Также некоторые общины имеют собственные программы поддержки семей военных.

Какие льготы предусмотрены для детей участников боевых действий

Дети участников боевых действий могут получать государственную поддержку во время обучения. Это может быть:

полная или частичная оплата обучения;

социальные стипендии;

бесплатное проживание в общежитии;

обеспечение учебниками;

льготные кредиты на образование.

Как оформить льготы для участников боевых действий

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо подготовить:

паспорт;

РНОКПП;

удостоверение участника боевых действий;

дополнительные документы в зависимости от вида льготы.

В большинстве случаев необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины или другой уполномоченный орган.

Обратиться можно:

лично;

через ЦНАП;

через электронные сервисы.

Для получения коммунальных льгот важно проверить, внесены ли данные человека в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

Что делать, если отказали в статусе УБД

Отказ в предоставлении статуса не всегда означает, что человек не имеет права его получить. Наиболее частые причины отказов:

неполный пакет документов;

отсутствие подтверждения участия в боевых действиях;

ошибки в документах;

неправильная оценка представленных доказательств.

В такой ситуации решение можно обжаловать в административном порядке или через суд.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что вместо военнослужащего льготу на коммунальные услуги могут оформить супруга, супруг, родители или другой совершеннолетний член семьи, если военнослужащий в связи со службой или по другим уважительным причинам не может обратиться лично. Для этого необходимо подать заявление, документы, подтверждающие личность и родственные связи, а также удостоверение ветерана или выписку из Единого госреестра ветеранов войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что участники боевых действий имеют право на 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, на газ, отопление, электроэнергию, квартплату и вывоз мусора. При этом для участников боевых действий льгота не зависит от дохода семьи, но начисляется только в пределах установленных социальных норм потребления.