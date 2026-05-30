Льготы на коммуналку для УБД: как оформить, если военный не может подать документы лично

Участникам боевых действий в Украине полагается определенный пакет социальных гарантий, среди которых льготы на коммунальные услуги. Семья военного может оформить их без личного присутствия защитника, если он из-за службы или других уважительных причин не может сделать это сам.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram, передают Новини.LIVE.

"Не все знают, но закон предусматривает возможность, чтобы жена, муж, мама или другой совершеннолетний член семьи обратились вместо военного, если он из-за службы или других уважительных причин не может сделать это сам. Это означает, что не нужно ждать отпуска или искать возможность, когда военный лично приедет оформлять документы", — говорится в сообщении.

Что нужно для получения льгот

Если военный не может прийти лично, документы могут подать: жена или муж, родители, законные представители. Гетманцев отметил, что это особенно актуально для семей, где военный находится на фронте или лечение или выполняет боевые задачи без возможности заниматься документами.

Право на льготы подтверждают:

удостоверение ветерана;

электронное удостоверение ветерана;

выписка из Единого госреестра ветеранов войны.

Какие документы нужно предоставить

Для оформления льгот на коммунальные услуги семье УБД нужно подготовить:

заявление;

документ, удостоверяющий личность обращающегося;

документы, которые подтверждают родственную связь;

удостоверение ветерана, е-удостоверение или выписку из реестра ветеранов.

После этого можно обращаться в Пенсионный фонд и оформлять льготы на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива или сжиженного газа и тому подобное.

Если военнослужащий попал в плен или имеет статус пропавшего без вести, члены его семьи также имеют право получить льготы на коммунальные услуги и перенести выплату компенсации на свой счет.

Для этого нужно обратиться с заявлением в ПФУ, предоставить выписку из реестра ветеранов и документы, подтверждающие пребывание в плену или статус пропавшего без вести.

