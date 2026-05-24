Главная Финансы Льготы на коммуналку для УБД: какие нормы и зависит ли сумма от дохода

Дата публикации 24 мая 2026 19:41
Льготы для УБД на коммуналку: нормы потребления и как влияет на сумму компенсации доход семьи
Военные на учениях, удостоверение УБД, счета за коммуналку. Фото: Генштаб, УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Участники боевых действий в Украине имеют право на льготу 75% для оплаты жилищно-коммунальных услуг — квартплаты,
газа, отопления, электроэнергии, вывоза мусора и тому подобное. Скидка начисляется на всех членов семьи, проживающих вместе с льготником.

О том, зависит ли сумма от дохода семьи и какие лимиты применяются при расчете компенсации, рассказало онлайн-медиа Министерства обороны Украины "АрмияInform", передают Новини.LIVE.

Как влияет на сумму компенсации доход семьи

Правила назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2025 году обновили. В частности при расчете компенсации начали учитывать среднемесячный совокупный доход семьи.

Однако к участникам боевых действий эти ограничения не применяются — для них льгота предоставляется независимо от уровня доходов.

В то же время компенсация начисляется в пределах установленных социальных лимитов. Все, что потреблено сверх нормы, оплачивается по полному тарифу.

Читайте также:

Электроэнергия

75% скидки начисляется в пределах социальных норм потребления:

  • при наличии газа и централизованной подачи горячей воды — 70 кВт на одного человека и +30 на каждого следующего члена семьи. Но не более 190 кВт на семью;
  • имеется электроплита и есть централизованная подача горячей воды — 110 кВт на одного человека +30 на каждого следующего члена семьи. Но не более 230 кВт на семью;
  • имеется электроплита, но нет централизованной подачи горячей воды — 130 кВт на одного человека +30 на каждого следующего члена семьи. Но не более чем 250 кВт на семью;
  • при отсутствии электроплиты и централизованной подачи горячей воды — 100 кВт на одного человека +30 на каждого следующего члена семьи. Но не более 220 кВт на семью.

Газоснабжение

На одного человека в месяц:

  • газовая плита + централизованная подача горячей воды — 3,3 кубометра;
  • только газовая плита (нет горячей воды и газовой колонки) — 5,4 кубометра;
  • газовая плита + газовая колонка — 10,5 кубометров.

Отопление

Норма на площадь жилья — 21 кв. м на каждое лицо, имеющее право на льготу, + 10,5 кв. м дополнительно на всю семью. А дальше все зависит от типа отопления — централизованное, газовое или электрическое. Объем ресурсов, на которые предоставляется скидка в зависимости от типа отопления:

  • централизованное — 0,0383 Гкал на 1 кв. м площади;
  • газовое — 4 кубометра газа на 1 кв. м;
  • электрическое — 30 кВт-ч на 1 кв. м.

Водоснабжение

На одного человека в месяц:

  • холодная вода — 2,0 кубометра (если есть централизованная горячая вода);
  • холодная вода — 3,6 кубометра (если горячей воды нет вообще или есть перерыв в поставках более 14 дней, например из-за ремонтных или профилактических работ);
  • горячая вода — 1,6 кубометра (только при централизованном снабжении);
  • водоотведение — 3,6 кубометра.

Квартплата и вывоз мусора

Льгота на вывоз мусора начисляется на каждое лицо, имеющее право на льготу и проживающее вместе с УБД. При этом действует установленная социальная норма — 0,4167 кубометра мусора на одного человека ежемесячно.

По квартплате — то есть расходов на содержание дома и придомовой территории — компенсация рассчитывается в зависимости от площади жилья. Такие правила распространяются как на дома, которые обслуживают ЖЭКи, так и на ОСМД.

Для начисления льготы применяется социальная норма жилья: 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого льготника плюс дополнительно 10,5 квадратного метра на семью. В то же время государство компенсирует расходы не в полном объеме, а в пределах предельной стоимости услуги за квадратный метр, определенной по специальной формуле. Поэтому точный размер компенсации следует уточнять в Пенсионном фонде или непосредственно у поставщика услуг.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине хотят ввести новую льготу для УБД. На правительственном портале опубликовали петицию с призывом освободить защитников от уплаты налога на недвижимость за так называемые лишние квадратные метры. Речь идет о жилой и нежилой недвижимости.

Также Новини.LIVE писали, какие льготы положены детям УБД в Украине. Соцгарантии касаются обучения, оздоровления, проживания и питания. Однако не все льготы начисляются автоматически.

коммунальные услуги доходы льготы УБД
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
