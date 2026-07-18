Пільги УБД у 2026 році: на які знижки, виплати та безкоштовні послуги мають право ветерани

Військові ЗСУ, платіжки за комуналку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Найчастіше військових і ветеранів цікавить, як отримати знижку на комунальні послуги, які права мають діти та дружини УБД, а також куди звертатися для оформлення документів.

Які пільги передбачені для учасників бойових дій та як ними скористатися, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Мережу права.

Хто може оформити статус учасника бойових дій

Статус УБД отримують люди, які брали участь у захисті України, виконували бойові завдання або залучалися до заходів із забезпечення національної безпеки та оборони.

До цієї категорії можуть належати:

військовослужбовці ЗСУ;

бійці Національної гвардії;

прикордонники;

співробітники СБУ;

поліцейські;

військові інших формувань;

добровольці, які відповідають вимогам законодавства.

Щоб отримати статус, потрібно подати документи, які підтверджують участь у бойових діях.

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Основні гарантії для учасників бойових дій визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Серед них:

75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм;

75% знижка на користування житлом;

75% знижка на придбання палива для будинків без центрального опалення;

безкоштовний проїзд окремими видами транспорту;

безкоштовне отримання деяких ліків за рецептами лікарів;

безкоштовне зубопротезування (крім протезів із дорогоцінних металів);

першочергове медичне обслуговування та госпіталізація;

додаткова оплачувана відпустка на 14 календарних днів;

трудові гарантії під час скорочення;

державна підтримка в освіті для УБД та їхніх дітей;

передбачені законом пенсійні гарантії.

Як працює пільга на комунальні послуги

Одна з найважливіших пільг для УБД, це знижка 75% на оплату житла та комунальних послуг.

Вона поширюється на:

електроенергію;

газ;

водопостачання;

інші комунальні послуги;

оплату житла в межах встановлених норм.

Пільгою також можуть користуватися члени сім’ї ветерана, якщо вони проживають разом із ним. Водночас знижка не подвоюється автоматично, якщо, наприклад, обоє членів подружжя мають статус УБД і живуть за однією адресою.

Безкоштовний проїзд для УБД

Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд за наявності посвідчення встановленого зразка.

Це стосується:

міського громадського транспорту;

приміського залізничного та водного транспорту;

автобусів приміських і міжміських маршрутів.

Також закон передбачає можливість безкоштовного проїзду один раз на два роки туди й назад залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом. Або ж один раз на рік — із 50% знижкою.

Медичні пільги для учасників бойових дій

УБД мають право на низку медичних гарантій.

Серед них:

безкоштовні ліки за рецептами лікарів;

безоплатне зубопротезування;

щорічні медичні обстеження;

першочергове обслуговування у лікарнях та аптеках;

першочергову госпіталізацію.

Також закон передбачає можливість санаторно-курортного лікування або компенсації його вартості. Однак порядок реалізації цієї пільги залежить від чинних правил і фінансування.

Чи мають пільги дружини УБД

Окремого статусу чи загального переліку пільг саме для дружин учасників бойових дій закон не встановлює. Але члени сім’ї можуть користуватися деякими гарантіями, наприклад щодо комунальних послуг, якщо проживають разом із ветераном.

Також деякі громади мають власні програми підтримки сімей військових.

Які пільги передбачені для дітей УБД

Діти учасників бойових дій можуть отримувати державну підтримку під час навчання. Це може бути:

повна або часткова оплата навчання;

соціальні стипендії;

безкоштовне проживання у гуртожитку;

забезпечення підручниками;

пільгові кредити на освіту.

Як оформити пільги УБД

Щоб скористатися пільгами, потрібно підготувати:

паспорт;

РНОКПП;

посвідчення учасника бойових дій;

додаткові документи залежно від виду пільги.

У більшості випадків потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України або іншого уповноваженого органу.

Звернутися можна:

особисто;

через ЦНАП;

через електронні сервіси.

Для комунальних пільг важливо перевірити, чи внесені дані людини до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Що робити, якщо відмовили у статусі УБД

Відмова у наданні статусу не завжди означає, що людина не має права його отримати. Найчастіші причини відмов:

неповний пакет документів;

відсутність підтвердження участі у бойових діях;

помилки у документах;

неправильна оцінка поданих доказів.

У такій ситуації рішення можна оскаржити в адміністративному порядку або через суд.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що замість військового пільги на комунальні послуги можуть оформити дружина, чоловік, батьки або інший повнолітній член сім’ї, якщо захисник через службу чи інші поважні причини не може звернутися особисто. Для цього потрібно подати заяву, документи, що підтверджують особу та родинний зв’язок, а також посвідчення ветерана або витяг із Єдиного держреєстру ветеранів війни.

Також Новини.LIVE писали, що УБД мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема газу, опалення, електроенергії, квартплати та вивезення сміття. При цьому для УБД пільга не залежить від доходу родини, але нараховується лише в межах встановлених соціальних норм споживання.