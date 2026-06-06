Льготы для УБД: кого могут лишить статуса и соцгарантий в июне

Военные на задании, удостоверение УБД. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Статус участника боевых действий в Украине предоставляется бессрочно и гарантирует военнослужащим и ветеранам ряд государственных льгот и социальных гарантий. При этом законодательством предусмотрено несколько оснований, при которых человека могут лишить статуса УБД вместе со всеми предусмотренными привилегиями.

Об основаниях для лишения льгот УБД рассказало издание "На пенсии", передают Новини.LIVE.

В каких случаях могут отменить статус УБД

Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий определен постановлением Кабинета Министров Украины №203. Документ регламентирует процедуру в отношении лиц, выполнявших боевые или служебные задачи по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности государства в условиях непосредственных боевых столкновений и огневого контакта.

Согласно действующим нормам, статус УБД могут аннулировать в трех основных случаях:

Если военнослужащий или ветеран совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время прохождения службы или выполнения боевого задания. В случае установления факта представления ложной информации — в частности относительно личных данных или участия в боевых действиях. По собственному желанию лица, если оно добровольно отказывается от статуса участника боевых действий.

Окончательное решение о лишении статуса принимает специальная ведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины.

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Какие льготы отменяются после аннулирования статуса

После отмены статуса УБД человек автоматически теряет право на все социальные гарантии и государственные льготы, которые были предусмотрены для участников боевых действий.

Среди основных льгот, которые прекращают действовать:

75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг;

бесплатное медицинское обслуживание;

право на бесплатный проезд в общественном транспорте;

преимущества при трудоустройстве;

бесплатное получение лекарственных препаратов;

надбавки и повышения к пенсионным выплатам;

другие социальные гарантии, предусмотренные законодательством.

Отдельно стоит отметить, что статус участника боевых действий также теряют военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть или совершившие дезертирство. Вместе со статусом прекращается действие всех положенных льгот и социальных гарантий.

В то же время закон предусматривает возможность возобновления статуса — если военный возвращается после СВЧ к службе в установленном порядке, его статус УБД и соответствующие льготы могут быть восстановлены.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать, если УБД не может оформить льготы из-за того, что находится на службе. Документы в Пенсионный фонд могут подать родственники военного. При этом важно предоставить полный пакет документов.

Также Новини.LIVE писали, зависит ли размер льготы на коммуналку для УБД от дохода семьи. Компенсация начисляется в пределах социальных норм потребления. Поэтому на сумму влияет количество лиц, проживающих с льготником, и площадь жилья.