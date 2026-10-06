ПриватБанк обновил правила обслуживания: кто получит подписки за 0 грн

Карта ПриватБанка на фоне телефона. Фото: Новини.LIVE

До 30 ноября 2026 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" предоставило возможность по некоторым картам получить бесплатные подписки на ИИ-помощника. Такая возможность может появиться при переходе на тариф "Бизнес Комфорт" и оплате с помощью бизнес-карты.

Об особенностях предоставления бесплатных услуг рассказывает издание Новини.LIVE.

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Бесплатный доступ к ИИ-сервисам в ПриватБанке

Как отмечают в банке, владельцы бизнес-карт могут получить бесплатный доступ к платной версии ChatGPT, Claude или Midjourney на полтора года.

Для этого необходимо перейти на тариф "Бизнес-комфорт" и произвести оплату бизнес-картой на общую сумму от 30 000 грн в магазинах и онлайн.

За это ПриватБанк предложит:

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Бесплатное обслуживание счетов — 0 грн при расходах по бизнес-карте в торговой сети и интернете. 18-месячную подписку на искусственный интеллект GlobalGPT (для первой тысячи клиентов, выполнивших условия). Дополнительные преимущества по тарифу "Бизнес Комфорт".

"GlobalGPT — это платформа в формате единой подписки, которая предоставляет доступ к более чем 100 языковым моделям, в том числе к ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, Midjourney и многим другим", — поясняют в банке.

GlobalGPT будет полезен для:

Владельцев бизнеса: поможет в аналитике и принятии стратегических решений.

Бухгалтеров: поможет с проверкой документов и разъяснением норм.

Юристов: поможет с анализом договоров и выявлением рисков.

Продавцов: коммерческие предложения, скрипты и привлечение клиентов.

Маркетологов: создание контента, визуальных материалов, видео и идей.

Как принять участие в акции ПриватБанка

По информации банка, регистрация в программе является обязательным условием. Сделать это можно на странице "Акции ПриватБанка". И уже после этого нужно расплачиваться бизнес-картой на сумму от 30 000 грн.

Необходимо выполнить следующую последовательность действий, чтобы оформить тариф "Бизнес Комфорт":

Зайти в "Настройки";

Выбрать "Тарифный пакет";

Нажать "Бизнес Комфорт";

Подтвердить подписью SmartID/КЭП;

Оплатить с помощью бизнес-карты.

Акционная программа будет действовать с 1 октября по 30 ноября 2026 года.

Нюансы для участников программы от ПриватБанка

В банке отметили, что предлагают не разовый бонус, а постоянную поддержку бизнеса, ведь с тарифом "Бизнес Комфорт" у клиентов также будет бесплатное обслуживание карты Platinum, меньшие комиссии за валюту и SWIFT и персональный банкир на связи.

В акции участвуют следующие бизнес-карты ПриватБанка:

карта"Ключ к счету";

карта "Корпоративная карта".

Также можно открыть карту Business GO.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка при покупке проездных билетов получат денежные вознаграждения. Банк начислит значительные суммы, если операции будут осуществлены картами Visa. Принять участие смогут только те клиенты, которые совершат покупку билетов через мобильное приложение "Приват24" и портал bilet.pb.ua.

Ранее Новини.LIVE писали о том, при каких условиях в ПриватБанке можно получить кэшбэк в размере до 200 грн. В этом году банк начисляет клиентам денежные компенсации за расчеты картами офлайн или онлайн в одной из сетей магазинов.