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Головна Фінанси Безкоштовні підписки: ПриватБанк оновив правила для карток

Безкоштовні підписки: ПриватБанк оновив правила для карток

Ua ru
6 жовтня 2026 07:01
ПриватБанк оновив правила обслуговування: хто отримає підписки за 0 грн
Картка ПриватБанку на тлі телефону. Фото: Новини.LIVE

До 30 листопада 2026 року державна фінустанова "ПриватБанк" надала можливість за деякими картками отримати безкоштовні підписки на ШІ-помічника. Така можливість може виникнути у разі переходу на тариф "Бізнес Комфорт" та здійснення розрахунку бізнес-карткою.

Про особливості надання безкоштовних послуг, розповідає видання Новини.LIVE.

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Безкоштовний доступ до ШІ-сервісів у ПриватБанку 

Як зазначають у банку, власники бізнес-карток можуть отримати безкоштовний доступ до платної версії ChatGPT, Claude чи Midjourney на півтора року. 

Для цього слід перейти на тариф "Бізнес комфорт" та зробити розрахунки бізнес-карткою на загальну суму від 30 000 грн у магазинах та онлайн.

За це ПриватБанк запропонує:

Читайте також:
  1. Безкоштовне обслуговування рахунків — 0 грн у разі витрат з бізнес-картки у торговельній мережі та інтернеті.
  2. 18-місячні підписки на штучний інтелект GlobalGPT (для першої тисячі клієнтів, які дотримаються умов).
  3. Додаткові вигоди за тарифом "Бізнес Комфорт". 

"GlobalGPT — це платформа у форматі єдиної підписки, яка надає доступ до понад 100 мовних моделей, зокрема й до ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, Midjourney та багатьох інших", — пояснюють у банку.

GlobalGPT буде корисний для:

  • Власників бізнесу: допоможе в аналітиці, у рішеннях та стратегії.
  • Бухгалтерів: допоможе з перевіркою документів і роз'ясненням норм.
  • Юристів: допоможе з аналізом договорів і виявленням ризиків.
  • Продажників: комерційні пропозиції, скрипти та залучення клієнтів.
  • Маркетологів: створення контенту, візуалу, відео та ідей.

Як долучитися до акції ПриватБанку

За інформацією банку, реєстрація в програмі є обов’язковою умовою. Зробити це можна на сторінці "Акції ПриватБанку". І вже після треба розраховуватися бізнес-карткою від 30 000 грн.

Необхідно виконати таку послідовність дій, щоб оформити тариф "Бізнес Комфорт":

  • Зайти в "Налаштування";
  • Обрати "Тарифний пакет";
  • Натиснути "Бізнес Комфорт";
  • Зробити підтвердження підписом SmartID/КЕП;
  • Здійснити оплату бізнес-карткою.

Діятиме акційна програма з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року.

Нюанси для учасників програми від ПриватБанку

У банку зауважили, що пропонують не разовий бонус, а постійну підтримку бізнесу, адже з тарифом "Бізнес Комфорт" у клієнтів буде також безплатне обслуговування картки Platinum, менші комісії на валюту та SWIFT і персональний банкір на зв’язку. 

В акції беруть участь такі бізнес-картки ПриватБанку: 

  • картка "Ключ до рахунку"
  • картка "Корпоративна картка". 

Також можна відкрити картку Business GO.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку у разі купівлі проїзних квитків отримають грошові винагороди. Банк нарахує значні суми коштів, якщо операції будуть здійснені картами від Visa. Взяти участь зможуть виключно ті клієнти, які здійснять операції з купівлі квитків через мобільний застосунок "Приват24" та портал bilet.pb.ua. 

Ще Новини.LIVE писали про те, за яких умов у ПриватБанку можна отримати кешбек у розмірі максимально до 200 грн. Цьогоріч банк нараховує клієнтам грошові компенсації за розрахунки картками офлайн або онлайн в одній з мереж магазинів.    

ПриватБанк гроші банки банківські карти послуги
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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