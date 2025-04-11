Выплаты от Бельгии — кто из украинцев получит до 125 тыс. грн помощи

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года некоторые украинские граждане могут зарегистрироваться на грантовую поддержку до 125 тыс. гривен по программе помощи бизнесу, пострадавшему от агрессии РФ. Получить гранты стало возможно при финансовой поддержке правительства Бельгии.

Об этом сообщила пресс-служба Ресурсного центра "ГУРТ".

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Условия получения гранта до 125 тыс. гривен

Речь идет о программе "Предупреждение трудовой эксплуатации и торговли людьми, поддержка развития предпринимательства и социальных партнеров в Украине". Проект помогает воплощать Международная организация труда при финансировании правительства Бельгии.

Организаторы проводят конкурс грантов, направленный на поддержку предпринимателей, которые начали новое дело, или восстанавливают бизнес, пострадавший на фоне войны.

Участниками могут стать официально зарегистрированные субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица и физлица-предприниматели), которые ведут свой бизнес на подконтрольной правительству Украины территории за пределами зоны боевых действий.

В приоритете будут предприниматели, которые относятся к уязвимым категориям:

ветераны;

члены семей военных;

внутренние переселенцы.

Объявление. Источник: ГУРТ

Размер помощи и как подать заявку

По планам, в рамках конкурса поддержат минимум 25 предпринимателей. Максимально можно получить 125 тыс. гривен. Плановая продолжительность внедрения гранта — пять месяцев, с мая по сентябрь 2025 года.

Деньги разрешается использовать исключительно на реализацию бизнес-плана: покупку оборудования, покрытие маркетинговых расходов.

Средства гранта не могут быть использованы для:

уплаты налогов;

оплаты труда персонала;

покупку или аренду помещения;

оплаты коммунальных услуг.

Граждане могут подавать заявки до 22 апреля 2025 года.

С победителями конкурса будут заключены договоры на внедрение гранта. Определят финалистов конкурса и предоставят гранты до 23 мая 2025 года.

Все детали можно уточнить, отправив письмо до 14 апреля на е-адрес с темой письма "Бизнес 2025".

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