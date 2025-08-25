Выплаты в 2025 году — как подать документы и правила начисления базовой соцпомощи

Деньги в руках у человека. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские граждане с низкими доходами могут принять участие в экспериментальном проекте по предоставлению базовой социальной помощи. Известно, как будут рассчитывать размер такой выплаты и как подать документы для оформления.



Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто имеет право на базовую соцпомощь и размер выплаты

Вопрос нового вида выплаты регулирует постановление №371 Кабинета министров относительно "Порядка реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи".

Реклама

Читайте также:

Воспользоваться правом на выплату могут семьи, которые сейчас являются получателями:

государственной соцпомощи малообеспеченным семьям;

соцпомощи для детей одиноким матерям;

соцпомощи для детей, которых воспитывают в многодетных семьях;

временной госпомощи для детей, родители которых не платят алименты, не могут их содержать или адрес проживания неизвестен.

Также 1 октября к соответствующей программе смогут присоединиться другие граждане или семьи, которые будут отвечать требованиям и критериям, прописанным в порядке (материальное и соцположение, потребность в господдержке).

Сумма такой помощи будет определяться как разница между общим размером базовой величины для каждого лица в семье и среднемесячным совокупным доходом домохозяйства. Размер базовой величины для расчета равен 4,5 тыс. грн.

Уровень базовой величины для семьи будет следующим:

100% такой базовой величины для первого члена домохозяйства (уполномоченный представитель), каждого несовершеннолетнего ребенка, лица с инвалидностью первой-второй группы;

70% такой базовой величины — на каждое следующее лицо в домохозяйстве.

Как подать документы для оформления базовой соцпомощи

Граждане, желающие присоединиться к программе по получению базовой соцпомощи, должны подать документы и заявление. Это можно сделать:

в электронном формате с использованием средств Единого госпортала е-услуг (Портал Дія);

в бумажной форме в Пенсионный фонд Украины, независимо от зарегистрированного/ задекларированного адреса проживания уполномоченного представителя семьи.

Речь идет о таком пакете документов:

паспорт/документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

документы, подтверждающие состав домохозяйства;

декларация о доходах и имуществе;

справка о доходах (за полгода перед месяцем обращения, если эти доходы не отражены в е-регистрах);

объяснение об источниках доходов, если нет подтверждения в справках.

Базовую соцпомощь будут назначать за полный месяц, когда заявитель обратился за оформлением, независимо от даты подачи заявления. Выплату будут начислять в течение полугода с автоматическим пролонгированием на время действия экспериментального проекта, который продлится два года.

Ранее мы писали, что благотворительный фонд "Каритас Запорожье" и Гуманитарный фонд Украины предоставит некоторым украинцам всестороннюю поддержку. В частности, средства смогут получить эвакуированные граждане и внутренние переселенцы.

Также мы рассказывали, что УВКБ ООН жителям одного из городов предоставит финансовую помощь в размере 10,8 тыс. грн. Средства смогут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и беженцы.