Чи можна оформити базову соціальну допомогу родині, яка вже отримує інші виплати — відповідь ПФУ

Найбільш вразливі категорії українців з липня 2025 року отримують від держави так звану базову соціальну допомогу — кілька соціальних виплат, об'єднаних в одну. Таким чином влада вирішила дещо полегшити життя громадянам, які претендують на отримання кількох видів допомог, позбавивши їх від необхідності збирати велику кількість довідок.

Однак в українців досі залишаються питання щодо оформлення деяких соцвиплат, зокрема й щодо отримання базової соціальної допомоги. Тож редакція Новини.LIVE пояснює, хто точно може претендувати на виплату 4,5 тисячі гривень.

Що потрібно знати про призначення базової соціальної допомоги

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), право оформити мають громадяни, які станом на 1 липня 2025 року отримують одну або більше держвиплат, а саме:

соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей, які виховуються одинокими матерями;

допомогу на дітей з багатодітних родин;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме.

У цьому переліку є родини, яким держава вже нараховує виплати, але з липня відтепер порядок призначення та об’єднання допомоги відбувається за єдиним механізмом — базової соціальної допомоги.

Кому відмовлять у призначенні базової соціальної допомоги

Її не отримають сім'ї, у складі яких на початку розрахункового періоду є працездатні особи віком від 18 до 60 років, які понад три місяці:

не працювали офіційно;

не відбували строкову чи контрактну службу в армії:

не займалися підприємницькою або незалежно професійною діяльністю;

не навчалися за денною чи дуальною формою освіти;

не перебували на обліку в службі зайнятості як безробітні.

Ці норми затвердив Кабмін у своїй постанові про призначення базової соціальної допомоги.

