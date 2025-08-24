Відео
Головна Фінанси Якщо вже є держвиплати — чи можна оформити базову соцдопомогу

Якщо вже є держвиплати — чи можна оформити базову соцдопомогу

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 18:45
Чи можна оформити базову соціальну допомогу родині, яка вже отримує інші виплати — відповідь ПФУ
Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Найбільш вразливі категорії українців з липня 2025 року отримують від держави так звану базову соціальну допомогу — кілька соціальних виплат, об'єднаних в одну. Таким чином влада вирішила дещо полегшити життя громадянам, які претендують на отримання кількох видів допомог, позбавивши їх від необхідності збирати велику кількість довідок. 

Однак в українців досі залишаються питання щодо оформлення деяких соцвиплат, зокрема й щодо отримання базової соціальної допомоги. Тож редакція Новини.LIVE пояснює, хто точно може претендувати на виплату 4,5 тисячі гривень.

Як пояснили у Пенсійному фонді України (ПФУ), право оформити мають громадяни, які станом на 1 липня 2025 року отримують одну або більше держвиплат, а саме:

  • соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям;
  • допомогу на дітей, які виховуються одинокими матерями;
  • допомогу на дітей з багатодітних родин;
  • тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме.

У цьому переліку є родини, яким держава вже нараховує виплати, але з липня відтепер порядок призначення та об’єднання допомоги відбувається за єдиним механізмом — базової соціальної допомоги.

Кому відмовлять у призначенні базової соціальної допомоги

Її не отримають сім'ї, у складі яких на початку розрахункового періоду є працездатні особи віком від 18 до 60 років, які понад три місяці:

  • не працювали офіційно;
  • не відбували строкову чи контрактну службу в армії:
  • не займалися підприємницькою або незалежно професійною діяльністю;
  • не навчалися за денною чи дуальною формою освіти;
  • не перебували на обліку в службі зайнятості як безробітні.

Ці норми затвердив Кабмін у своїй постанові про призначення базової соціальної допомоги.

Нагадаємо, що українці з інвалідністю, які виникла через травми, отримані під час повномасштабної війни, можуть отримати від держави виплату у розмірі 800 тисяч гривень. Відомо, що потрібно зробити, аби отримати гроші. Дізнавайтесь також, чи вплине допомога на дитину у розмірі 5 тисяч гривень на призначення житлової субсидії

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
