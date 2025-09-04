Пенсионные изменения в Украине — кого коснутся обновленные правила с 2026 года

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В Верховной Раде Украины (ВРУ) ожидает второе чтение законопроект №12278, который изменит условия пенсионного обеспечения прокуроров. В частности, предполагается, что пенсию за выслугу лет будут выплачивать исключительно после увольнения таких работников из органов прокуратуры.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Необходимость принятия новых правил относительно пенсий прокуроров

Речь идет о "Проекте закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры", который предлагает новые правила назначения пенсии за выслугу лет и пенсий по инвалидности, пенсий в связи с потерей кормильца работников прокуратуры, а также ежегодный пересмотр выплат.

Летом 2025 года народные депутаты по результатам рассмотрения законопроекта рекомендовали Верховной Раде принять его во втором чтении и в целом с необходимостью технико-юридической проработки.

Соответствующий законопроект разработали после скандала, вспыхнувшего в конце 2024 года. СМИ проинформировали о том, что часть прокуроров в разных областях злоупотребляла законодательством и оформляла во время работы на должностях в органах прокуратуры группы инвалидности, что позволяло получать пенсии от государства. В частности, только в Хмельницкой области инвалидность получили 49 прокуроров вместе с руководителем областной прокуратуры.

Что именно предусматривает инициатива и когда заработают изменения

Основные изменения в пенсионном обеспечении работников прокуратуры коснутся:

Порядка выплаты пенсии за выслугу лет. Ее начнут назначать только после даты увольнения из органов прокуратуры. Перерасчета пенсий. Будут отменены льготные условия перерасчета выплат, в частности, связанные с повышением зарплаты действующих прокуроров. Ежегодного перерасчета. Ожидается, что пенсии будут пересчитывать ежегодно с 1 марта, учитывая общие основания для перерасчета пенсионных выплат, касающиеся повышения доходов граждан и потребительских цен.

В случае принятия документа, изменения, предусматривающие новые условия пенсионного обеспечения за выслугу лет и по инвалидности работников прокуратуры, должны заработать с 1 января 2026 года.

Предполагается, что они коснутся всех работников прокуратуры, в частности тех, кому уже предоставляют пенсию за выслугу лет.

Однако ограничения не распространятся на лиц с инвалидностью первой и второй групп, связанной с боевыми действиями, и членов семей погибших ветеранов.

