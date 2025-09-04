Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсии в Украине будут начислять иначе — что и когда изменится

Пенсии в Украине будут начислять иначе — что и когда изменится

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 06:10
Пенсионные изменения в Украине — кого коснутся обновленные правила с 2026 года
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В Верховной Раде Украины (ВРУ) ожидает второе чтение законопроект №12278, который изменит условия пенсионного обеспечения прокуроров. В частности, предполагается, что пенсию за выслугу лет будут выплачивать исключительно после увольнения таких работников из органов прокуратуры.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Реклама
Читайте также:

Необходимость принятия новых правил относительно пенсий прокуроров

Речь идет о "Проекте закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры", который предлагает новые правила назначения пенсии за выслугу лет и пенсий по инвалидности, пенсий в связи с потерей кормильца работников прокуратуры, а также ежегодный пересмотр выплат.

Летом 2025 года народные депутаты по результатам рассмотрения законопроекта рекомендовали Верховной Раде принять его во втором чтении и в целом с необходимостью технико-юридической проработки.

Соответствующий законопроект разработали после скандала, вспыхнувшего в конце 2024 года. СМИ проинформировали о том, что часть прокуроров в разных областях злоупотребляла законодательством и оформляла во время работы на должностях в органах прокуратуры группы инвалидности, что позволяло получать пенсии от государства. В частности, только в Хмельницкой области инвалидность получили 49 прокуроров вместе с руководителем областной прокуратуры.

Что именно предусматривает инициатива и когда заработают изменения

Основные изменения в пенсионном обеспечении работников прокуратуры коснутся:

  1. Порядка выплаты пенсии за выслугу лет. Ее начнут назначать только после даты увольнения из органов прокуратуры.
  2. Перерасчета пенсий. Будут отменены льготные условия перерасчета выплат, в частности, связанные с повышением зарплаты действующих прокуроров.
  3. Ежегодного перерасчета. Ожидается, что пенсии будут пересчитывать ежегодно с 1 марта, учитывая общие основания для перерасчета пенсионных выплат, касающиеся повышения доходов граждан и потребительских цен.

В случае принятия документа, изменения, предусматривающие новые условия пенсионного обеспечения за выслугу лет и по инвалидности работников прокуратуры, должны заработать с 1 января 2026 года.

Предполагается, что они коснутся всех работников прокуратуры, в частности тех, кому уже предоставляют пенсию за выслугу лет.

Однако ограничения не распространятся на лиц с инвалидностью первой и второй групп, связанной с боевыми действиями, и членов семей погибших ветеранов.

Ранее мы писали, что правительство предложило пересмотреть минимальную пенсию в Украине в 2026 году. Ожидается, что, согласно проекту Бюджетной декларации на следующие три года, минимально она должна вырасти на 203 грн, а максимально — на более чем 2 тыс. грн.

Также мы сообщали, что в сентябре текущего года у некоторых украинских пенсионеров могут вырасти выплаты. Однако части граждан начисление средств могут даже приостановить.

выплаты пенсии деньги законопроект прокуроры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации