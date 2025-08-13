Выплаты до 179 тыс. грн — как родителям с детьми получить гранты от Германии

Денежные купюры в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Благотворительная негосударственная организация "СОС Дитячі Містечка Україна" открыла регистрацию на грантовую программу при финансовой поддержке Германии для уязвимых украинских семей. В рамках проекта участники смогут получить денежную помощь до 179 тыс. грн на развитие собственного дела.

Об этом информирует пресс-служба БО "СОС Дитячі Містечка Україна".

Грантовая бизнес-программа для родителей при поддержке Германии

Как отмечают в организации, в ряде областей открыты новые возможности для украинских родителей с детьми, желающих начать или восстановить действующий собственный бизнес.

Стартует проект "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей", который стал возможным при активной поддержке в финансовом плане Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Присоединиться к грантовому проекту могут граждане при следующих основных условиях:

Если заявители — родители с детьми, которые проживают или имеют регистрацию как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Полтавской, Киевской и Львовской области. Если претенденты — родители уязвимых семей с несовершеннолетними детьми (речь идет о неполных семьях, семьях, где есть лица с инвалидностью). Если заявители — родители из приемных семей, опекунских семей и детдомов семейного типа).

Соответствующий проект предусматривает прохождение обучения в обязательном порядке с возможностью получения гранта. Речь идет о:

дистанционном обучении, которое будут проводить опытные эксперты;

персональные консультации/менторское сопровождение;

предоставлении поддержки в создании бизнес-плана;

возможности получить грант до 179 тыс. грн для бизнеса.

Как родителям присоединиться к конкурсу

По информации пресс-службы БО "СОС Дитячі Містечка Україна", стартует проект 15 сентября 2025 года, а вот регистрация продлится до 31 августа.

Участие в программе бесплатное. Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить онлайн-анкету.

Вопросы или предложения можно отправить в письме на е-адрес организаторов.

"Вместе создадим истории изменений и новых возможностей!", — отметили в благотворительной организации.

Ранее мы сообщали, что граждане, пострадавшие от агрессии РФ, могут получить помощь по новому проекту от Каритас. Предпочтение отдадут лицам с инвалидностью, пенсионерам, многодетным и одиноким родителям.

Также мы писали о том, что по программе Emergency Appeal 2025 украинцы, пострадавшие от войны, смогут получить 10,8 тыс. грн. В частности, выплаты предоставят тем, кто получил травмы.