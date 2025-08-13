Выплаты до 179 тыс. грн — как родителям с детьми получить гранты от Германии

Родители с детьми получат помощь до 179 тыс. грн от Германии
Благотворительная негосударственная организация "СОС Дитячі Містечка Україна" открыла регистрацию на грантовую программу при финансовой поддержке Германии для уязвимых украинских семей. В рамках проекта участники смогут получить денежную помощь до 179 тыс. грн на развитие собственного дела.
Об этом информирует пресс-служба БО "СОС Дитячі Містечка Україна".
Грантовая бизнес-программа для родителей при поддержке Германии
Как отмечают в организации, в ряде областей открыты новые возможности для украинских родителей с детьми, желающих начать или восстановить действующий собственный бизнес.
Стартует проект "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей", который стал возможным при активной поддержке в финансовом плане Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).
Присоединиться к грантовому проекту могут граждане при следующих основных условиях:
- Если заявители — родители с детьми, которые проживают или имеют регистрацию как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Полтавской, Киевской и Львовской области.
- Если претенденты — родители уязвимых семей с несовершеннолетними детьми (речь идет о неполных семьях, семьях, где есть лица с инвалидностью).
- Если заявители — родители из приемных семей, опекунских семей и детдомов семейного типа).
Соответствующий проект предусматривает прохождение обучения в обязательном порядке с возможностью получения гранта. Речь идет о:
- дистанционном обучении, которое будут проводить опытные эксперты;
- персональные консультации/менторское сопровождение;
- предоставлении поддержки в создании бизнес-плана;
- возможности получить грант до 179 тыс. грн для бизнеса.
Как родителям присоединиться к конкурсу
По информации пресс-службы БО "СОС Дитячі Містечка Україна", стартует проект 15 сентября 2025 года, а вот регистрация продлится до 31 августа.
Участие в программе бесплатное. Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить онлайн-анкету.
Вопросы или предложения можно отправить в письме на е-адрес организаторов.
"Вместе создадим истории изменений и новых возможностей!", — отметили в благотворительной организации.
