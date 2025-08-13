Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Родители с детьми получат помощь до 179 тыс. грн от Германии

Родители с детьми получат помощь до 179 тыс. грн от Германии

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 13:03
Выплаты до 179 тыс. грн — как родителям с детьми получить гранты от Германии
Денежные купюры в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Благотворительная негосударственная организация "СОС Дитячі Містечка Україна" открыла регистрацию на грантовую программу при финансовой поддержке Германии для уязвимых украинских семей. В рамках проекта участники смогут получить денежную помощь до 179 тыс. грн на развитие собственного дела.

Об этом информирует пресс-служба БО "СОС Дитячі Містечка Україна".

Реклама
Читайте также:

Грантовая бизнес-программа для родителей при поддержке Германии

Как отмечают в организации, в ряде областей открыты новые возможности для украинских родителей с детьми, желающих начать или восстановить действующий собственный бизнес.

Стартует проект "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей", который стал возможным при активной поддержке в финансовом плане Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Присоединиться к грантовому проекту могут граждане при следующих основных условиях:

  1. Если заявители — родители с детьми, которые проживают или имеют регистрацию как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Полтавской, Киевской и Львовской области.
  2. Если претенденты — родители уязвимых семей с несовершеннолетними детьми (речь идет о неполных семьях, семьях, где есть лица с инвалидностью).
  3. Если заявители — родители из приемных семей, опекунских семей и детдомов семейного типа).

Соответствующий проект предусматривает прохождение обучения в обязательном порядке с возможностью получения гранта. Речь идет о:

  • дистанционном обучении, которое будут проводить опытные эксперты;
  • персональные консультации/менторское сопровождение;
  • предоставлении поддержки в создании бизнес-плана;
  • возможности получить грант до 179 тыс. грн для бизнеса.

Как родителям присоединиться к конкурсу

По информации пресс-службы БО "СОС Дитячі Містечка Україна", стартует проект 15 сентября 2025 года, а вот регистрация продлится до 31 августа.

Участие в программе бесплатное. Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить онлайн-анкету.

Вопросы или предложения можно отправить в письме на е-адрес организаторов.  

"Вместе создадим истории изменений и новых возможностей!", — отметили в благотворительной организации.

Ранее мы сообщали, что граждане, пострадавшие от агрессии РФ, могут получить помощь по новому проекту от Каритас. Предпочтение отдадут лицам с инвалидностью, пенсионерам, многодетным и одиноким родителям.

Также мы писали о том, что по программе Emergency Appeal 2025 украинцы, пострадавшие от войны, смогут получить 10,8 тыс. грн. В частности, выплаты предоставят тем, кто получил травмы.

Германия выплаты финансовая помощь материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации