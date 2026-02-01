Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Банкомати не видають готівку — причини і що робити

Банкомати не видають готівку — причини і що робити

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 07:01
Банкомат не видав готівку після списання з рахунку — як уникнути проблем
Банкомат. Фото: Новини.LIVE

В Україні банкомати й термінали вимикаються, коли зникає електроенергія. Через це з українцями часто стаються ситуації, коли апарат не видає готівку, хоча гроші з банківської картки списуються.

Про один такий випадок розповів клієнт ПриватБанку на сторінці фінустанови у соціальній мережі Facebook.

Реклама
Читайте також:

Чоловік намагався зняти готівку з картки ПриватБанку у банкоматі іншого банку, коли раптово зникло світло. 

"Гроші списалися, але лишилися у банкоматі. Лишав заявку, щоб повернули кошти на рахунок, сказали, що потрібно зачекати 120 днів", — йдеться у дописі чоловіка. 

ПриватБанк моє чергові відділення мережі, де є генератори та резервні канали зв'язку. Тут обслуговують клієнтів усіх банків, тож громадянам радять знімати готівку саме у таких відділеннях. Для людей доступні й інші послуги, зокрема:

  • переказ коштів;
  • оплата комунальних та інших платежів.

Також у ПриватБанку зауважують, шо в містах, де немає чергових відділень, можна знайти відділення спільної мережі українських банків — powerbanking.

Раніше стало відомо, що у лютому у ПриватБанку діятимуть спеціальні умови на міжнародні перекази. Власникам деяких карт надаватимуть кешбек. Ще ми писали, що якщо налаштувати послугу "Автоплатіж" у Приват24, то можна заощадити на оплаті послуг. Відомо, як це зробити.  

ПриватБанк електроенергія гроші банкомати готівка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації