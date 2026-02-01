Банкомат не видав готівку після списання з рахунку — як уникнути проблем

Банкомат. Фото: Новини.LIVE

В Україні банкомати й термінали вимикаються, коли зникає електроенергія. Через це з українцями часто стаються ситуації, коли апарат не видає готівку, хоча гроші з банківської картки списуються.

Про один такий випадок розповів клієнт ПриватБанку на сторінці фінустанови у соціальній мережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Чоловік намагався зняти готівку з картки ПриватБанку у банкоматі іншого банку, коли раптово зникло світло.

"Гроші списалися, але лишилися у банкоматі. Лишав заявку, щоб повернули кошти на рахунок, сказали, що потрібно зачекати 120 днів", — йдеться у дописі чоловіка.

ПриватБанк моє чергові відділення мережі, де є генератори та резервні канали зв'язку. Тут обслуговують клієнтів усіх банків, тож громадянам радять знімати готівку саме у таких відділеннях. Для людей доступні й інші послуги, зокрема:

переказ коштів;

оплата комунальних та інших платежів.

Також у ПриватБанку зауважують, шо в містах, де немає чергових відділень, можна знайти відділення спільної мережі українських банків — powerbanking.

Раніше стало відомо, що у лютому у ПриватБанку діятимуть спеціальні умови на міжнародні перекази. Власникам деяких карт надаватимуть кешбек. Ще ми писали, що якщо налаштувати послугу "Автоплатіж" у Приват24, то можна заощадити на оплаті послуг. Відомо, як це зробити.