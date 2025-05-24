Банкоматы ПриватБанка иногда не выдают средства — что нужно знать

Карта в банкомате. Фото: УНИАН

Банкоматы госфинучреждения "ПриватБанк" иногда дают сбои и не выдают наличные средства. Об очередном подобном случае с потерей 5 тыс. грн рассказал один из граждан.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе финучреждений.

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Как сообщил мужчина, в апреле 2025 года в Кропивницком у него возникла проблема со снятием средств в банкомате ПриватБанка с карты Ощадбанка. Устройство деньги списало, однако не выдало.

В связи с этим мужчина обратился в банк с просьбой возврата средств, однако механизм возврата оказался долговременным. Гражданин почти два месяца не может вернуть кровные.

"01.04.2025 года пытался снять 5000 грн с карты Ощадбанка в приватбанковском банкомате. Деньги банкомат не выдал, а со счета списались. 02.04.2025 в отделении Ощадбанка написал заявление на возврат средств. Прошло уже 49 дней, деньги никто не вернул. Как мне вернуть свои незаконно отобранные средства?", — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: Минфин

Процедура возврата средств

Согласно правилам, банк обязан осуществить проверку на предмет излишних средств. Преимущественно возврат потерянных денег в банкомате происходит через две недели, если речь идет о картах ПриватБанка. Иногда расследование составляет 30 дней.

В случае утраты средств гражданин должен написать заявление и предоставить в отделении банка следующие данные:

паспорт держателя карты;

чек, квитанция (при наличии);

сведения о банкомате (адрес, номер устройства).

Что касается снятия денег с карты другого банка – механизм может оказаться более длительным. Ожидать придется от 45 до 120 дней. Причина более длительного срока заключается в особенности функционирования платежной системы.

"Если возврат средств не будет произведен, по вашей заявке будет сформирован пакет документов и передан в международную платежную систему. Обычно рассмотрение происходит в течение 45–120 дней", — говорится на портале.

Ранее сообщалось, что клиенты ПриватБанка могут покупать виртуальные SIM-карты от операторов Kyivstar и lifecell. Это легко сделать в приложении "Приват24".

Также мы писали, что в ПриватБанк на SWIFT-переводы установлена комиссия в размере 0,5% от суммы, однако не менее 5 грн. В то же время при определенных условиях комиссию не взимают.