Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Банкноты евро обновят — как изменится валюта ЕС

Банкноты евро обновят — как изменится валюта ЕС

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 13:50
Евро получит новый дизайн — как и почему изменятся банкноты
Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Уже в 2026 году дизайн евро — главной валюты в Европейском Союзе, претерпит изменения. Это произойдет впервые за 23 года.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о главных изменениях в дизайне евровалюты.

Реклама
Читайте также:

Как изменится дизайн евро

Итак, в 2026 году Европейский центробанк впервые за более чем 20 лет обновит дизайн евро. Причиной для изменений стало то, что в последние годы европейцы все чаще расплачивались за услуги или товары с помощью цифровых инструментов. Поэтому объем наличных расчетов сокращается.

Как сообщали в издании KosovaPress, на обновленных банкнотах появятся:

  • птицы;
  • реки;
  • водопады;
  • европейские культурные деятели;
  • знаковые культурные символы, а не традиционные архитектурные сооружения.

Обновленные банкноты евро получат новые элементы защиты. Например, на них появится "спутниковая голограмма", которую можно увидеть в правом углу на аверсе купюры. Если деньги согнуть в том месте, то мелкие символы вокруг номинала начинают двигаться.

На свету хорошо видны водяные знаки купюры — арку, текст "100 EURO" на латыни и греческом, число "100" и так далее. К тому же новые евро будут с большим размером, а банкноты номиналом 100 и 200 евро стали немного меньше высотой, как 50 евро.

Напомним, что на расчеты в евро перейдет еще одна страна. Это произойдет в начале 2026 года. Узнавайте также, существует ли купюра в одну тысячу евро.

деньги евро валюта банкнота обновления
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации