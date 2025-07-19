Евро получит новый дизайн — как и почему изменятся банкноты

Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Уже в 2026 году дизайн евро — главной валюты в Европейском Союзе, претерпит изменения. Это произойдет впервые за 23 года.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о главных изменениях в дизайне евровалюты.

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Как изменится дизайн евро

Итак, в 2026 году Европейский центробанк впервые за более чем 20 лет обновит дизайн евро. Причиной для изменений стало то, что в последние годы европейцы все чаще расплачивались за услуги или товары с помощью цифровых инструментов. Поэтому объем наличных расчетов сокращается.

Как сообщали в издании KosovaPress, на обновленных банкнотах появятся:

птицы;

реки;

водопады;

европейские культурные деятели;

знаковые культурные символы, а не традиционные архитектурные сооружения.

Обновленные банкноты евро получат новые элементы защиты. Например, на них появится "спутниковая голограмма", которую можно увидеть в правом углу на аверсе купюры. Если деньги согнуть в том месте, то мелкие символы вокруг номинала начинают двигаться.

На свету хорошо видны водяные знаки купюры — арку, текст "100 EURO" на латыни и греческом, число "100" и так далее. К тому же новые евро будут с большим размером, а банкноты номиналом 100 и 200 евро стали немного меньше высотой, как 50 евро.

Напомним, что на расчеты в евро перейдет еще одна страна. Это произойдет в начале 2026 года. Узнавайте также, существует ли купюра в одну тысячу евро.