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Головна Фінанси Банкноти євро оновлять — як зміниться валюта ЄС

Банкноти євро оновлять — як зміниться валюта ЄС

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 13:50
Євро отримає новий дизайн — як і чому зміняться банкноти
Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вже у 2026 році дизайн євро — головної валюти у Європейському Союзі — зазнає змін. Це станеться вперше за 23 роки.

Редакція Новини.LIVE розповідає про головні зміни у дизайні євровалюти.

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Як зміниться дизайн євро

Отже, у 2026 році Європейський центробанк вперше за понад 20 років оновить дизайн євро. Причиною для змін стало те, що останніми роками європейці усе частіше розплачувалися за послуги чи товари за допомогою цифрових інструментів. Тож обсяг готівкових розрахунків скорочується. 

Як повідомляли у виданні KosovaPress, на оновлених банкнотах з'являться:

  • птахи;
  • річки;
  • водоспади;
  • європейські культурні діячі;
  • знакові культурні символи, а не традиційні архітектурні споруди.

Оновлені банкноти євро отримають нові елементи захисту. Наприклад, на них з'явиться "супутникова голограма", яку можна побачити у правому кутку на аверсі купюри. Якщо гроші зігнути у тому місці, то дрібні символи навколо номіналу починають рухатися.

На світлі добре видно водяні знаки купюри – арку, текст "100 EURO" латиною і грецькою, число "100" і так далі. До того ж нові євро більші за розміром, а банкноти номіналом 100 та 200 євро стали трохи меншими заввишки, як 50 євро.

Нагадаємо, що на розрахунки у євро перейде ще одна країна. Це відбудеться на початку 2026 року. Дізнавайтесь також, чи існує купюра в одну тисячу євро

гроші євро валюта банкнота оновлення
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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