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Перехід на євро в Україні — коли це може відбутися

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 19:00
Перехід з гривні на євро — коли українцям чекати змін
Людина рахує євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Євро в Україні стане курсоутворюючою валютою. Однак у 2025 році країна не готова до таких змін.

Про це в етері програми День.LIVE заявив доктор економічних наук Андрій Длігач.

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За словами Андрія Длігача, перехід на євро — це дуже далекий період, і говорити про це більш конкретно можна буде після того, як Україна вступить до складу Європейського Союзу. Він також пояснив, що недооціненість гривні не є проблемою, оскільки це забезпечує певну економічну перевагу України.

"Звичайно, погіршує умови тим українцям, які живуть не за кордоном, а мають доходи в гривнях в Україні, чи тим, хто їздять з України й багато подорожує світом. Тоді звичайно, це створює певні проблеми, але це з іншого боку дає можливість нам виживати в тих жахливих умовах, які є", — підкреслив доктор економічних наук Андрій Длігач.

Експерт вважає, що за паритетом купівельної спроможності Україна має доволі високий показник, оскільки:

  • купуються нові автівки;
  • ресторанна та індустрія гостинності працюють попри війну.

Це, як зауважив Андрій Длігач, свідчить про те, що держава навіть під час війни може забезпечувати не просто виживання, а й зростання реальних доходів населення.

Нагадаємо, у травні 2025 року голова правління Національного банку України Андрій Пишний пояснив, чому Україна в перспективі відмовиться від долара США та прив'яже національну валюту до євро. Він назвав основу причину. Дізнавайтесь також, в якій країні запровадять розрахунки у євро з 2026 року. 

Європейський союз Україна євро валюта гроші
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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