Євро в Болгарії з 1 січня 2026 року — яким буде курс після вступу в Євросоюз

Людина рахує євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Національна валюта Європейського Союзу — євро, офіційно стане новою грошовою одиницею у ще одній країні. Так, з 1 січня 2025 року розрахунки у євро відбуватимуться у Болгарії.

Відповідне рішення підтримав Європейський парламент, повідомляє пресслужба.

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Таким чином країна приєднається до єврозони та стане 21 членом Європейського Союзу.

"Це знаменує завершення ретельного процесу вступу Болгарії, що охоплював суворий аналіз та інтенсивну підготовку", — сказала міністерка економіки Данії Стефані Лозе.

З переходом на євро Болгарія отримає додаткові можливості, оскільки спільна з Євросоюзом валюта допоможе прискорити процес інтеграції країни в європейську економіку. Також країна отримає низку економічних переваг.

Що буде з курсом в Болгарії

Обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро. Відомо, що в обігу перебуватимуть монети євро та євроценти. Номінал останніх становитиме 1, 2, 5, 10, 20 і 50 центів.

На монеті 1 євро буде зображення болгарського святого. Фото: Нацбанк Болгарії

На монеті 2 євро – зображення історика Паїсія Хилендарського. На монеті 1 євро буде зображення болгарського святого. Фото: Нацбанк Болгарії 1 / 2



Монета в 1 євро матиме зображення болгарського святого — преподобного Івана Рільського. Монету у 2 євро вирішили прикрасити зображенням історика Паїсія Хилендарського.

Раніше Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна успішно проводить необхідні для вступу в ЄС реформи навіть в умовах війни з РФ. В Євросоюзі переконані, що Україна стане повноцінним членом європейської спільноти.

Тим часом у Міжнародному валютному фонді заявили, що розрахунки в євро запровадять і в Україні. Відомо, коли це може статися.