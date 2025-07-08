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Головна Фінанси Євро запровадять ще в одній країні — де це станеться з 1 січня

Євро запровадять ще в одній країні — де це станеться з 1 січня

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 20:54
Євро в Болгарії з 1 січня 2026 року — яким буде курс після вступу в Євросоюз
Людина рахує євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Національна валюта Європейського Союзу — євро, офіційно стане новою грошовою одиницею у ще одній країні. Так, з 1 січня 2025 року розрахунки у євро відбуватимуться у Болгарії. 

Відповідне рішення підтримав Європейський парламент, повідомляє пресслужба.

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Таким чином країна приєднається до єврозони та стане 21 членом Європейського Союзу. 

"Це знаменує завершення ретельного процесу вступу Болгарії, що охоплював суворий аналіз та інтенсивну підготовку", — сказала міністерка економіки Данії Стефані Лозе. 

З переходом на євро Болгарія отримає додаткові можливості, оскільки спільна з Євросоюзом валюта допоможе прискорити процес інтеграції країни в європейську економіку. Також країна отримає низку економічних переваг. 

Що буде з курсом в Болгарії

Обмінний курс становитиме 1,95583 лева за 1 євро. Відомо, що в обігу перебуватимуть монети євро та євроценти. Номінал останніх становитиме 1, 2, 5, 10, 20 і 50 центів.

  • Євро запровадять ще в одній країні — де це станеться з 1 січня - фото 1
    На монеті 1 євро буде зображення болгарського святого. Фото: Нацбанк Болгарії
  • Євро запровадять ще в одній країні — де це станеться з 1 січня - фото 2
    На монеті 2 євро – зображення історика Паїсія Хилендарського. На монеті 1 євро буде зображення болгарського святого. Фото: Нацбанк Болгарії
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  • Євро запровадять ще в одній країні — де це станеться з 1 січня - фото 1
  • Євро запровадять ще в одній країні — де це станеться з 1 січня - фото 2

Монета в 1 євро матиме зображення болгарського святого — преподобного Івана Рільського. Монету у 2 євро вирішили прикрасити зображенням історика Паїсія Хилендарського.

Раніше Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна успішно проводить необхідні для вступу в ЄС реформи навіть в умовах війни з РФ. В Євросоюзі переконані, що Україна стане повноцінним членом європейської спільноти.

Тим часом у Міжнародному валютному фонді заявили, що розрахунки в євро запровадять і в Україні. Відомо, коли це може статися. 

Європейський союз гроші євро Болгарія валюта
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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