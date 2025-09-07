Видео
Главная Финансы Банкнота в 100 евро — что на ней изображено

Банкнота в 100 евро — что на ней изображено

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 17:45
Сто евро разных годов выпуска — что изобразил дизайнер на деньгах (фото)
Банкноты по 100 евро. Фото: Reuters

Европейская валюта среди украинцев является такой же популярной, как и американская. Так, наиболее распространенной является купюра в 100 евро.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как выглядит эта купюра и что на ней изображено.

Читайте также:

Что необычного в дизайне евро 2002 года выпуска

Над ним работал австрийский художник-график Роберт Калина, который сумел создать узнаваемую по всему миру купюру. Впервые в обращении банкноты появились в 2002 году.

100 евро 2002 года. Скриншот из видео

Тогда лицевая сторона купюры 100 евро была с такими элементами:

  • с архитектурной аркой в стиле барокко-рококо (17-18 века);
  • с цифровым значением номинала;
  • с флагом Европейского Союза;
  • с подписью председателя Европейского Центрального Банка (ЕЦБ);
  • со специальным голографическим защитным элементом.

На обороте был нарисован мост в стиле барокко, а еще карта объединенной Европы.

Подробнее о евро 2019 года выпуска

Украинцам более известна обновленная банкнота 100 евро, которую выпускают с 2019 года. Деньгам предоставили инновационные защитные элементы и декоративные вставки.

100 евро 2019 года. Скриншот из видео

"Сверху серебристой полоски спутниковая голограмма показывает маленькие символы €, которые движутся вокруг числа и становятся ярче под прямым светом. Серебристая полоса также показывает портрет финикийской царевны Европы, архитектурный мотив и большой символ €",- отмечается на сайте Центрального банка.

Также на лицевой стороне есть полупрозрачное изображение фасада здания.

Ранее мы рассказывали, что иногда у украинцев возникают проблемы с обменом валют. Например, не все граждане знают, евро каких годов принимают обменники и банки. Узнавайте также, кого и почему изображают на американских долларах.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
