Сто евро разных годов выпуска — что изобразил дизайнер на деньгах (фото)

Банкнота в 100 евро — что на ней изображено
Европейская валюта среди украинцев является такой же популярной, как и американская. Так, наиболее распространенной является купюра в 100 евро.
Что необычного в дизайне евро 2002 года выпуска
Над ним работал австрийский художник-график Роберт Калина, который сумел создать узнаваемую по всему миру купюру. Впервые в обращении банкноты появились в 2002 году.
Тогда лицевая сторона купюры 100 евро была с такими элементами:
- с архитектурной аркой в стиле барокко-рококо (17-18 века);
- с цифровым значением номинала;
- с флагом Европейского Союза;
- с подписью председателя Европейского Центрального Банка (ЕЦБ);
- со специальным голографическим защитным элементом.
На обороте был нарисован мост в стиле барокко, а еще карта объединенной Европы.
Подробнее о евро 2019 года выпуска
Украинцам более известна обновленная банкнота 100 евро, которую выпускают с 2019 года. Деньгам предоставили инновационные защитные элементы и декоративные вставки.
"Сверху серебристой полоски спутниковая голограмма показывает маленькие символы €, которые движутся вокруг числа и становятся ярче под прямым светом. Серебристая полоса также показывает портрет финикийской царевны Европы, архитектурный мотив и большой символ €",- отмечается на сайте Центрального банка.
Также на лицевой стороне есть полупрозрачное изображение фасада здания.
