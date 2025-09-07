Сто євро різних років випуску — що зобразив дизайнер на грошах (фото)

Банкноти по 100 євро. Фото: Reuters

Європейська валюта серед українців є такою ж популярною, як і американська. Так, найбільш поширеною є купюра у 100 євро.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який вигляд має ця купюра та що на ній зображено.

Реклама

Читайте також:

Що незвичайного у дизайні євро 2002 року випуску

Над ним працював австрійський художник-графік Роберт Каліна, який зумів створити впізнавану по всьому світу купюру. Вперше в обігу банкноти з'явилися у 2002 році.

100 євро 2002 року. Скриншот з відео

Тоді лицьова сторона купюри 100 євро була з такими елементами:

з архітектурною аркою у стилі бароко-рококо (17-18 століття);

з цифровим значенням номіналу;

з прапором Європейського Союзу;

з підписом голови Європейського Центрального Банку (ЄЦБ);

із спеціальним голографічним захисним елементом.

На звороті був намальований міст у стилі бароко, а ще карта об'єднаної Європи.

Докладніше про євро 2019 року випуску

Українцям більш відома оновлена банкнота 100 євро, яку випускають з 2019 року. Грошам надали інноваційні захисні елементи та декоративні вставки.

100 євро 2019 року. Скриншот з відео

"Зверху сріблястої смужки супутникова голограма показує маленькі символи €, які рухаються навколо числа і стають яскравішими під прямим світлом. Срібляста смуга також показує портрет фінікійської царівни Європи, архітектурний мотив і великий символ €", — зазначається на сайті Центрального банку.

Також на лицьовій стороні є напівпрозоре зображення фасаду будівлі.

Раніше ми розповідали, що іноді в українців виникають проблеми з обміном валют. Наприклад, не усі громадяни знають, євро яких років приймають обмінники та банки. Дізнавайтесь також, кого й чому зображають на американських доларах.