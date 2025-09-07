Відео
Головна Фінанси Банкнота у 100 євро — що на ній зображено

Банкнота у 100 євро — що на ній зображено

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 17:45
Сто євро різних років випуску — що зобразив дизайнер на грошах (фото)
Банкноти по 100 євро. Фото: Reuters

Європейська валюта серед українців є такою ж популярною, як і американська. Так, найбільш поширеною є купюра у 100 євро

Сайт Новини.LIVE розповідає, який вигляд має ця купюра та що на ній зображено. 

Над ним працював австрійський художник-графік Роберт Каліна, який зумів створити впізнавану по всьому світу купюру. Вперше в обігу банкноти з'явилися у 2002 році.

null
100 євро 2002 року. Скриншот з відео

Тоді лицьова сторона купюри 100 євро була з такими елементами:

  • з архітектурною аркою у стилі бароко-рококо (17-18 століття);
  • з цифровим значенням номіналу;
  • з прапором Європейського Союзу;
  • з підписом голови Європейського Центрального Банку (ЄЦБ);
  • із спеціальним голографічним захисним елементом.

На звороті був намальований міст у стилі бароко, а ще карта об'єднаної Європи.

Докладніше про євро 2019 року випуску

Українцям більш відома оновлена банкнота 100 євро, яку випускають з 2019 року. Грошам надали інноваційні захисні елементи та декоративні вставки.

null
100 євро 2019 року. Скриншот з відео

"Зверху сріблястої смужки супутникова голограма показує маленькі символи €, які рухаються навколо числа і стають яскравішими під прямим світлом. Срібляста смуга також показує портрет фінікійської царівни Європи, архітектурний мотив і великий символ €", — зазначається на сайті Центрального банку.

Також на лицьовій стороні є напівпрозоре зображення фасаду будівлі.

Раніше ми розповідали, що іноді в українців виникають проблеми з обміном валют. Наприклад, не усі громадяни знають, євро яких років приймають обмінники та банки. Дізнавайтесь також, кого й чому зображають на американських доларах.

гроші євро Дизайн ЄС валюта
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
