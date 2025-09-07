Сто євро різних років випуску — що зобразив дизайнер на грошах (фото)

Банкнота у 100 євро — що на ній зображено
Європейська валюта серед українців є такою ж популярною, як і американська. Так, найбільш поширеною є купюра у 100 євро.
розповідає, який вигляд має ця купюра та що на ній зображено.
Що незвичайного у дизайні євро 2002 року випуску
Над ним працював австрійський художник-графік Роберт Каліна, який зумів створити впізнавану по всьому світу купюру. Вперше в обігу банкноти з'явилися у 2002 році.
Тоді лицьова сторона купюри 100 євро була з такими елементами:
- з архітектурною аркою у стилі бароко-рококо (17-18 століття);
- з цифровим значенням номіналу;
- з прапором Європейського Союзу;
- з підписом голови Європейського Центрального Банку (ЄЦБ);
- із спеціальним голографічним захисним елементом.
На звороті був намальований міст у стилі бароко, а ще карта об'єднаної Європи.
Докладніше про євро 2019 року випуску
Українцям більш відома оновлена банкнота 100 євро, яку випускають з 2019 року. Грошам надали інноваційні захисні елементи та декоративні вставки.
"Зверху сріблястої смужки супутникова голограма показує маленькі символи €, які рухаються навколо числа і стають яскравішими під прямим світлом. Срібляста смуга також показує портрет фінікійської царівни Європи, архітектурний мотив і великий символ €", — зазначається на сайті Центрального банку.
Також на лицьовій стороні є напівпрозоре зображення фасаду будівлі.
Раніше ми розповідали, що іноді в українців виникають проблеми з обміном валют. Наприклад, не усі громадяни знають, євро яких років приймають обмінники та банки. Дізнавайтесь також, кого й чому зображають на американських доларах.
