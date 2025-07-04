Как проверить, не фальшивые ли 100 евро — важные правила

Купюры в 100 евро. Фото: УНИАН

Сейчас, как и много лет назад, вам могут выдать на сдачу или при обмене валют фальшивые деньги, в частности евро. Существуют настолько качественные банкноты, что выявить подделку довольно сложно.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как проверить евровалюту на подлинность.

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Для того чтобы убедиться в подлинности 100 евро, нужно обратить внимание на водяной знак: на светлом фоне изображения и цифры можно разглядеть как на аверсе, так на реверсе банкноты. Кроме того, на настоящих евро должно быть три водяных знака.

Купюры в 100 евро. Фото: УНИАН

Защитная нить в структуре бумаги — тонкая темная полоса, она проходит вертикально через купюру. Она расположена чуть левее центра банкноты, если смотреть на аверс.

На настоящих банкнотах нить проходит через среднюю цифру ноль большого изображения номинала вверху и середину надписи "EURO" внизу. В банкнотах 2002 года есть надпись "100 EURO".

Также определить подлинность евровалюты можно на ощупь:

поддельные купюры обычно мягкие и гладкие, рельефные утолщения не ощущаются. Настоящие банкноты на ощупь более хрустящие;

в подделках голограмма не меняется, если купюру наклонить, тогда как в настоящих банкнотах это происходит;

если фальшивую банкноту поместить в ультрафиолетовую лампу, она будет ярко светиться;

серийный номер настоящей купюры — 11 цифр и латинская буква, при этом размер цифр больше буквы.

Напомним, евро в Украине стремительно дорожает. Так, по состоянию на 3 июля курс гривны к евровалюте зафиксировался на уровне 49,13 грн.

Также мы рассказывали, что когда Украина вступит в Европейский Союз, нашей стране придется перейти на расчеты в евро. Однако это произойдет не сразу.