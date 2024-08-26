Депозиты осенью 2024 года — какую доходность обещают банки

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2024 года ставки по депозитам в гривне претерпят незначительные изменения (до 13% годовых), а доходность по вкладам — на уровне 5-6% в год. В то же время, доля новых банковских вкладов может сократиться в гривне.

Об этом сообщают эксперты, пишет Oboz.ua.

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По оценкам участников банковского рынка, средние ставки по вкладам в сентябре будут на таком уровне:

от трех до шести месяцев — 10% годовых;

от девяти месяцев до 12 месяцев — 11 — 12% годовых;

от одного до 2,5 лет — на уровне 12 — 13% годовых.

По словам директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева, в сентябре пройдет переходный период, когда граждане будут приспосабливаться под новые экономические реалии, в частности, инфляции в 5 — 7%. Поэтому возможна поведенческая инерционность и рост числа новых вкладчиков только на 1%.

В среднем ставки по вкладам в долларах будут на уровне 1,5% годовых, а евро — 1,3% годовых, то есть гривневые вклады будут более выгодны.

По прогнозу, чистая прибыль по кратчайшим гривневым депозитам от трех месяцев до шести месяцев почти втрое превысит доход от валютных вкладов.

Однако существует риск массового оттока средств по гривневым депозитам. В последующие два месяца доля гривневых вкладов может сократиться на 3 — 5% против августа, считают эксперты.

Что еще стоит знать

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил выплаты гарантированного возмещения вкладчикам "Банка Камбио". Об этом было объявлено 22 августа 2024 года, в день утверждения ликвидационного баланса банка.

Также мы писали, что платежеспособные банки Украины за первые шесть месяцев 2024 года получили прибыль после налогообложения в размере 79,041 млрд гривен. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.