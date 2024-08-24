Після ліквідації українського банку клієнтам припинили виплачувати вклади — деталі

Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив виплати гарантованого відшкодування вкладникам "Банку Камбіо". Про це було оголошено 22 серпня 2024 року, у день затвердження ліквідаційного балансу банку.

Про завершення ліквідації "Банку Камбіо" повідомили у ФГВФО.

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Детальніше про припинення виплат

Зазначено, що фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування вкладникам у день затвердження ліквідаційного балансу банку. Відповідно до законодавства, з моменту його затвердження ліквідаційна процедура банку вважається завершеною

"У зв’язку з цим Фонд повідомляє про припинення 22 серпня 2024 року виплат гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ "Банку Камбіо" та завершення ліквідаційної процедури банку. У межах виплат гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ "Банку Камбіо" отримано понад 281,3 млн грн", — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що відповідно до законодавства, вважається, що вимоги кредиторів до банку вважаються погашеними, якщо вони залишилися незадоволеними внаслідок ліквідаційної процедури та продажу майна банку на дату складання ліквідаційного балансу.

"Просимо врахувати, що у зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу банку та звіту про виконання ліквідаційної процедури Фонд закрив накопичувальний рахунок ПАТ "Банк Камбіо". З огляду на це реквізити накопичувального рахунку банку недійсні і платежі на них не приймаються", — резюмували у ФГВО.

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