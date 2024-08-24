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В Україні припинили повертати вклади клієнтам одного з банків — що відомо

24 серпня 2024 11:44
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Після ліквідації українського банку клієнтам припинили виплачувати вклади — деталі
Гаманець в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив виплати гарантованого відшкодування вкладникам "Банку Камбіо". Про це було оголошено 22 серпня 2024 року, у день затвердження ліквідаційного балансу банку.

Про завершення ліквідації "Банку Камбіо" повідомили у ФГВФО

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Детальніше про припинення виплат

Зазначено, що фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування вкладникам у день затвердження ліквідаційного балансу банку. Відповідно до законодавства, з моменту його затвердження ліквідаційна процедура банку вважається завершеною

"У зв’язку з цим Фонд повідомляє про припинення 22 серпня 2024 року виплат гарантованого відшкодування вкладникам ПАТ "Банку Камбіо" та завершення ліквідаційної процедури банку. У межах виплат гарантованого відшкодування вкладниками ПАТ "Банку Камбіо" отримано понад 281,3 млн грн", — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що відповідно до законодавства, вважається, що вимоги кредиторів до банку вважаються погашеними, якщо вони залишилися незадоволеними внаслідок ліквідаційної процедури та продажу майна банку на дату складання ліквідаційного балансу.

"Просимо врахувати, що у зв’язку із затвердженням ліквідаційного балансу банку та звіту про виконання ліквідаційної процедури Фонд закрив накопичувальний рахунок ПАТ "Банк Камбіо". З огляду на це реквізити накопичувального рахунку банку недійсні і платежі на них не приймаються", — резюмували у ФГВО.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" змушені чекати власних грошей місяцями. Причиною є зламані банкомати, на які продовжують нарікати громадяни.

Ми також писали, що платоспроможні банки України за перші шість місяців 2024 року отримали прибуток після оподаткування в розмірі 79,041 млрд гривень. Це на 18% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

виплати гроші банки ліквідація вклади

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