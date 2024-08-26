Депозити восени 2024 року — яку дохідність обіцяють банки

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2024 року ставки за депозитами у гривні зазнають незначних змін (до 13% річних), а дохідність за вкладами — на рівні 5-6% на рік. Водночас, частка нових банківських вкладів може скоротитися у гривні.

Про це повідомляють експерти, пише Oboz.ua.

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За оцінками учасників банківського ринку, середні ставки за вкладами у вересні будуть на такому рівні:

від трьох до шести місяців — 10% річних;

від дев'яти місяців до 12 місяців — 11-12% річних;

від одного до 2,5 років — на рівні 12-13% річних.

За словами директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитра Замотаєва, у вересні відбуватиметься перехідний період, коли громадяни будуть пристосовуватися під нові економічні реалії, зокрема, інфляції у 5-7%. Через це можлива поведінкова інерційність та зростання числа нових вкладників тільки на 1%.

У середньому ставки за вкладами у доларах будуть на рівні 1,5% річних, а євро — 1,3% річних, тобто гривневі вклади будуть більш вигідні.

За прогнозом, чистий прибуток за найкоротшими гривневими депозитами від трьох місяців до шести місяців майже втричі перевищити дохід від валютних вкладів.

Однак існує ризик масового відтоку коштів із гривневих депозитів. У два наступних місяці частка гривневих вкладів може скоротитися на 3-5% проти серпня, вважають експерти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив виплати гарантованого відшкодування вкладникам "Банку Камбіо". Про це було оголошено 22 серпня 2024 року, у день затвердження ліквідаційного балансу банку.

Також ми писали, що платоспроможні банки України за перші шість місяців 2024 року отримали прибуток після оподаткування в розмірі 79,041 млрд гривень. Це на 18% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.