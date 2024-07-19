Курс валют на 20 июля — в банках доллар набирает обороты

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских финучреждениях и обменниках вырос перед выходными. По решению Национального банка Украины (НБУ), установлен официальный курс на более высоком уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Центробанка и мониторинговые сайты.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,49 грн (+0,07);

евро — 45,18 грн (-0,08);

злотый — 10,54 грн (0,00).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на наличном рынке доллар в дальнейшем дорожает. Стоит в среднем в покупке 41,37 грн (+0,06), в продаже — 41,89 грн (+0,06). Евровалюта в покупке стоит — 45,07 грн (-0,04), в продаже — 45,81 грн (-0,01).

ПриватБанк доллар покупает за 41,15 грн (+0,10), продает — 41,75 грн (+0,10). В Райффайзен Банке покупают за 41,30 грн (+0,10), продают — за 41,76 грн (+0,14). В Ощадбанке стоит при покупке 41,35 грн (+0,05), при продаже — 41,85 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации сайта Minfin, в обменных пунктах доллар при покупке стоит 41,85 грн (+0,05), при продаже — 41,95 грн (0,00). Евровалюта стоит в покупке 45,65 грн (0,00), в продаже — 45,85 грн (-0,05).

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Напомним, на украинском валютном рынке в начале лета доллар резко начал расти, перейдя отметку в 41 грн/долл., и держится на рекордных показателях. В Национальном банке озвучили, как оценивают ситуацию и какие шаги готовы принять.

Также мы писали, что Национальный банк сообщает, что отключения электроэнергии стимулируют граждан делать определенные запасы наличных средств. Так, объем наличного оборота вырос почти на 5% за последние шесть месяцев.