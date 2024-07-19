Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Банки України переглянули курс долара перед вихідними — нові ціни arrow

Банки України переглянули курс долара перед вихідними — нові ціни

19 липня 2024 23:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс валют на 20 липня — у банках долар набирає оберти
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара в українських фінустановах та обмінниках зріс перед вихідними. За рішенням Національного банку України (НБУ), встановлено офіційний курс на вищому рівні.

Про це повідомляє пресслужба Центробанку та моніторингові сайти.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,49 грн (+0,07);
  • євро — 45,18 грн (-0,08);
  • злотий — 10,54 грн (0,00).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку долар надалі дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 41,37 грн (+0,06), у продажу — 41,89 грн (+0,06). Євровалюта у купівлі коштує — 45,07  грн (-0,04), у продажу — 45,81 грн (-0,01).

ПриватБанк долар купує за 41,15 грн (+0,10), продає — 41,75 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 41,30 грн (+0,10), продають — за 41,76 грн (+0,14). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,35 грн (+0,05), під час продажу — 41,85 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, в обмінних пунктах долар під час купівлі коштує 41,85 грн (+0,05), під час продажу — 41,95 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 45,65 грн (0,00), у продажу — 45,85 грн (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, на українському валютному ринку на початку літа долар різко почав зростати, перетнувши позначку у 41 грн/дол., і тримається на рекордних показниках. У Національному банку озвучили, як оцінюють ситуацію та які кроки готові вжити.

Також ми писали, що Національний банк повідомляє, що відключення електроенергії стимулюють громадян робити певні запаси готівкових коштів. Так, обсяг готівковому обігу зріс на майже 5% за останні шість місяців.

НБУ курс валют курс гривні курс долара

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні