Курс валют на 20 липня — у банках долар набирає оберти

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських фінустановах та обмінниках зріс перед вихідними. За рішенням Національного банку України (НБУ), встановлено офіційний курс на вищому рівні.

Про це повідомляє пресслужба Центробанку та моніторингові сайти.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,49 грн (+0,07);

євро — 45,18 грн (-0,08);

злотий — 10,54 грн (0,00).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку долар надалі дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 41,37 грн (+0,06), у продажу — 41,89 грн (+0,06). Євровалюта у купівлі коштує — 45,07 грн (-0,04), у продажу — 45,81 грн (-0,01).

ПриватБанк долар купує за 41,15 грн (+0,10), продає — 41,75 грн (+0,10). У Райффайзен Банку купують за 41,30 грн (+0,10), продають — за 41,76 грн (+0,14). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,35 грн (+0,05), під час продажу — 41,85 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, в обмінних пунктах долар під час купівлі коштує 41,85 грн (+0,05), під час продажу — 41,95 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 45,65 грн (0,00), у продажу — 45,85 грн (-0,05).

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Нагадаємо, на українському валютному ринку на початку літа долар різко почав зростати, перетнувши позначку у 41 грн/дол., і тримається на рекордних показниках. У Національному банку озвучили, як оцінюють ситуацію та які кроки готові вжити.

Також ми писали, що Національний банк повідомляє, що відключення електроенергії стимулюють громадян робити певні запаси готівкових коштів. Так, обсяг готівковому обігу зріс на майже 5% за останні шість місяців.