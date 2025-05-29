ПриватБанк предложил клиентам новый сервис на базе ИИ — как работает

ПриватБанк запустил новый сервис на основе ИИ — детали
Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило удобную возможность для украинского бизнеса по оперативной и эффективной проверке деловой репутации партнеров и контрагентов на основе данных, собранных банком. Новая услуга базируется на алгоритмах искусственного интеллекта.
Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка.
Сервис экспресс-анализа репутации контрагентов для бизнеса AI
Как отмечают в банке, в веб-версии и мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" стала доступной новая услуга по мгновенному экспресс-анализу деловой репутации действующих и потенциальных контрагентов. Такой возможностью могут воспользоваться украинские предприниматели и компании, у которых открыты счета в ПриватБанке.
Современный сервис, основанный на алгоритмах искусственного интеллекта, позволит получить краткое описание о деловой репутации контрагента, проанализировав открытые данные о:
- истории;
- связях;
- финансовом состоянии.
Услуга позволит своевременно выявлять потенциальные юридические и репутационные риски, поможет предпринимателям оперативно оценить опасность и принять взвешенные бизнес-решения.
"Сегодня более 100 тысяч бизнес-клиентов ПриватБанка уже воспользовались сервисом "Досье деловой репутации" — удобным партнерским инструментом для проверки контрагентов", — говорится в сообщении.
Как осуществить проверку деловой репутации
Проверить деловую репутацию потенциальных партнеров или своего предприятия в "Приват24 для бизнеса" благодаря сервису можно:
- выбрав в меню "Партнеры — Досье деловой репутации";
- в приложении в меню "Услуги — Досье деловой репутации".
Для этого необходимо сделать несколько шагов, в частности, введя данные контрагента:
- ЕГРПОУ или ИНН;
- нажать "Искать".
Также можно онлайн мониторить изменения по компаниям и контрагентам, подключив сервис по API для интеграции с собственными учетными системами. Соответствующую услугу предоставляет партнер банка — Украинское бюро кредитных историй.
Ранее мы писали, что государственный ПриватБанк предупредил об изменениях в лимитах на переводы с 1 июня. Речь идет о существенных ограничениях в рамках заключенного меморандума.
Также сообщалось, что в ПриватБанке доступны для покупки облигации внутреннего государственного займа. В банке назвали преимущества приобретения ценных бумаг.
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