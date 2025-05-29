ПриватБанк предложил клиентам новый сервис на базе ИИ — как работает

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило удобную возможность для украинского бизнеса по оперативной и эффективной проверке деловой репутации партнеров и контрагентов на основе данных, собранных банком. Новая услуга базируется на алгоритмах искусственного интеллекта.

Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка.

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Сервис экспресс-анализа репутации контрагентов для бизнеса AI

Как отмечают в банке, в веб-версии и мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" стала доступной новая услуга по мгновенному экспресс-анализу деловой репутации действующих и потенциальных контрагентов. Такой возможностью могут воспользоваться украинские предприниматели и компании, у которых открыты счета в ПриватБанке.

Современный сервис, основанный на алгоритмах искусственного интеллекта, позволит получить краткое описание о деловой репутации контрагента, проанализировав открытые данные о:

истории;

связях;

финансовом состоянии.

Услуга позволит своевременно выявлять потенциальные юридические и репутационные риски, поможет предпринимателям оперативно оценить опасность и принять взвешенные бизнес-решения.

"Сегодня более 100 тысяч бизнес-клиентов ПриватБанка уже воспользовались сервисом "Досье деловой репутации" — удобным партнерским инструментом для проверки контрагентов", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Как осуществить проверку деловой репутации

Проверить деловую репутацию потенциальных партнеров или своего предприятия в "Приват24 для бизнеса" благодаря сервису можно:

выбрав в меню "Партнеры — Досье деловой репутации";

в приложении в меню "Услуги — Досье деловой репутации".

Для этого необходимо сделать несколько шагов, в частности, введя данные контрагента:

ЕГРПОУ или ИНН;

нажать "Искать".

Также можно онлайн мониторить изменения по компаниям и контрагентам, подключив сервис по API для интеграции с собственными учетными системами. Соответствующую услугу предоставляет партнер банка — Украинское бюро кредитных историй.

Ранее мы писали, что государственный ПриватБанк предупредил об изменениях в лимитах на переводы с 1 июня. Речь идет о существенных ограничениях в рамках заключенного меморандума.

Также сообщалось, что в ПриватБанке доступны для покупки облигации внутреннего государственного займа. В банке назвали преимущества приобретения ценных бумаг.