Банки не ждут окончания войны: что происходит с кредитованием в Украине

Конверт с деньгами в руке. Фото: Новини.LIVE

С улучшением ситуации с безопасностью в Украине общая логика доступности кредитов станет значительно более благоприятной. Банки начнут пересматривать свои подходы, в частности риск-модели и критерии оценки платежеспособности заемщиков. Но финансовые учреждения не занимают выжидательную позицию и постепенно адаптируют свои стратегии уже сейчас.

Об этом рассказал член правления, финансовый директор Credit Agricole Ukraine Виталий Кучер, отвечая на вопросы журналистов Новини.LIVE во время конференции Forbes Banker.

"Если посмотреть на наши результаты за 2025 год, мы увеличили кредитный портфель на 40%, что является уже динамичным показателем. То есть мы не ждем восстановления, мы уже действуем сейчас", — подчеркнул он.

В то же время, если говорить об общей потребности финансирования в восстановлении, то, по словам Кучера, банковская система Украины недостаточна, чтобы профинансировать это восстановление. И большая часть средств будет отходить от иностранных партнеров, международных финансовых институтов.

"Иностранные банки будут своего рода мостиком в иммобилизации и перераспределении этих финансовых ресурсов. Поэтому роль иностранных банков очень важна", — подчеркнул финансовый директор Credit Agricole Ukraine.

Иностранные банки остаются важной частью украинской экономики и финансовой системы. Credit Agricole, который входит в десятку крупнейших мировых банков по размерам активов, имеет долгосрочное видение развития и стратегию развития в Украине.

"Все то, что мы зарабатываем во время войны, мы реинвестируем и вкладываем в капитал в Украине для того, чтобы развиваться", — подчеркнул Кучер.

Он добавил, что у группы есть амбиция стать партнером и заметным игроком в направлении финансирования во время восстановления Украины.

