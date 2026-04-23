ШІ вже з'явився у банківському секторі: які це вплине на роботу

Фінансовий ринок в Україні перебудовується через швидкий розвиток штучного інтелекту (ШІ). У наступні 3-4 роки відбуватиметься подальша перебудова банківської системи і бізнес-моделі того, як банк робить свої операції. Через це банк все більше нагадуватиме IT-компанію.

Про це розповів старший партнер Korn Ferry Роман Бондар, відповідаючи на питання журналістів Новини.LIVE під час конференції Forbes Banker.

Як банківська система перебудовується під ШІ

Як наголосив Роман Бондар, через ці зміни виникає конфлікт банківських моделей: традиційна банківська галузь будувалася на сталих процесах, традиціях, жорсткій регуляції, а тепер змушена конкурувати з необхідністю мати сучасні цифрові навички і гнучку культуру. Так, відбувається поступова переорієнтація на підприємницьке мислення та культуру експерименту.

"Думаю, для української банківської галузі найбільший виклик — стати відкритішою для нових талантів, які прийдуть з більш технологічних галузей: телеком чи IT. Потрібно "засмоктувати" в себе сучасний талант, який дозволить швидко перебудуватися і бути висококонкурентними, на західних ринках зокрема", — сказав він.

Як ШІ вплине на ринок праці у банківській галузі

Існує багато прогнозів щодо того, як зміниться ринок праці, зокрема в банках, але, як підкреслює Бондар, відсутня достовірна інформація, які саме професії зміняться.

"Але ми вже бачимо, що робочі процеси, які є алгоритмотизованими, де присутні процеси, які вимагають сталого виконання послідовних операцій, то тут ШІ перебере на себе суттєву частину", — сказав старший партнер Korn Ferry.

Де точно не зміниться роль людини — де потрібна комунікації з іншим клієнтом, і де потрібна творчість.

"Не та творчість, яку створює ШІ, продукуючи інколи досить банальні пояснення. Йдеться про винайдення нових продуктів, їхню адаптацію до реальності, створення нових ідей", — зазначив Роман Бондар.

У цьому секторі, ймовірно, ШІ виступатиме як партнер, помічник для людини. І за п’ять років кожна організація, зокрема й банки, вже будуть зовсім іншими: вони тісно співпрацюватимуть з ШІ-агентами, і їх буде багато.

Як ШІ працює у ПриватБанку

Заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова переконана, що ШІ покращить як роботу банків, так і клієнтський досвід. ПриватБанк, наприклад, вже перевіряє цю теорію на практиці.

"Вже будуються моделі з використанням штучного інтелекту, які дозволяють нам краще зрозуміти потреби наших клієнтів і запропонувати їм найкращу опцію", — розповіла Чернишова.

Вона вважає, що у майбутньому ШІ перебере на себе більш складні завдання, тоді як персонал вирішуватиме складні задачі.

"Дуже багато задають питань: Що буде з персоналом? Звільнять чи ні? Ми про це не говоримо. Люди зможуть займатися більш складними завданнями, а прості задачі можна віддати на опрацювання ШІ", — зазначила вона.

Попри діджиталізацію класичні банки нікуди не зникнуть. Так, ПриватБанк продовжує існувати як офлайн, так і у діджитальних (цифрових) каналах.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ПриватБанку вже працює сервіс на алгоритмах штучного інтелекту. З його допомогою підприємці можуть швидко аналізувати ділову репутацію чинних та потенційних контрагентів. Ця послуга доступна у вебверсії та мобільному застосунк Приват24 для бізнесу".

