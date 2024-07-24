Курс валют на 25 июля — доллар упал в банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банковских учреждениях и обменниках снижается третий день подряд. По решению Национального банка Украины (НБУ), утвержден на 25 июля 2024 года также новый официальный курс.

Об этом сообщают пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,21 грн (-0,02);

евро — 44,70 грн (-0,06);

злотый — 10,43 грн (-0,03).

Курс валют в банках

Как отмечает сайт Kurs, на наличном рынке доллар дешевеет. Стоит в среднем в покупке 41,14 грн (-0,05), в продаже — 41,65 грн (-0,09). Евровалюта в покупке стоит — 44,63 грн (-0,19), в продаже — 45,37 грн (-0,23).

ПриватБанк доллар покупает за 40,98 грн (-0,12), продает — за 41,58 грн (-0,12). В Райффайзен Банке покупают за 41,00 грн (-0,10), продают — за 41,52 грн (-0,13). В Ощадбанке стоит при покупке 41,20 грн (-0,10), при продаже — 41,90 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает Minfin, в обменных пунктах доллар при покупке стоит 41,52 грн (-0,13), при продаже — 41,65 грн (-0,10). Евро стоит в покупке 45,15 грн (-0,20), в продаже — 45,35 грн (-0,20).

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Напомним, на украинском рынке растет количество фальшивых денег в национальной и иностранной валюте. По результатам первого полугодия таких купюр увеличилось на 62% против показателя в прошлом году.

Также мы писали, что НБУ планирует с 1 августа 2024 года начать постепенное изъятие банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Купюры намерены заменить в обороте на более современные и защищенные.