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Банки переписали курс валют — скільки коштують долар та євро

24 липня 2024 23:05
Ксенія Симонова - Редактор
Курс валют на 25 липня — долар впав у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Курс долара у банківських установах та обмінниках знижується третій день поспіль. За рішенням Національного банку України (НБУ), затверджено на 25 липня 2024 року також новий офіційний курс.

Про це повідомляють пресслужба Нацбанку та моніторингові сайти.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,21 грн (-0,02);
  • євро — 44,70 грн (-0,06);
  • злотий — 10,43  грн (-0,03).

Курс валют у банках

Як зазначає сайт Kurs, на готівковому ринку долар дешевшає. Коштує у середньому у купівлі 41,14 грн (-0,05), у продажу — 41,65 грн (-0,09). Євровалюта у купівлі коштує — 44,63 грн (-0,19), у продажу — 45,37 грн (-0,23).

ПриватБанк долар купує за 40,98 грн (-0,12), продає — 41,58 грн (-0,12). У Райффайзен Банку купують за 41,00 грн (-0,10), продають — за 41,52 грн (-0,13). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,20 грн (-0,10), під час продажу — 41,90 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє Minfin, в обмінних пунктах долар під час купівлі коштує 41,52  грн (-0,13), під час продажу — 41,65 грн (-0,10). Євро коштує у купівлі 45,15 грн (-0,20), у продажу — 45,35 грн (-0,20).

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Нагадаємо, на українському ринку зростає кількість фальшивих грошей в національній та іноземній валюті. За результатом першого півріччя таких купюр побільшало на 62% проти показника минулого року.

Також ми писали, що НБУ планує з 1 серпня 2024 року почати поступове вилучення банкнот номіналом 500 гривень старого зразка. Купюри мають намір замінити в обігу на більш сучасні та захищені.

НБУ курс валют курс гривні курс долара долар євро

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