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Банки обновили ставки по депозитам в гривне и долларах — как изменились проценты

12 августа 2024 15:04
Ксения Симонова - Редактор
Вклады в банках — как изменились ставки по депозитам в гривне и долларах
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине банки обновили процентные ставки по новым депозитам в гривне. В июле 2024 года они оказались ниже, чем месяц назад.

Об этом свидетельствует информация Национального банка (НБУ).

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Как изменились ставки по депозитам в гривне и долларах

По этим данным, процентные ставки по новым депозитам в гривне составили 10,7% годовых, что на 0,1 п.п. ниже против предыдущего месяца. В то же время, ставки по новым депозитам в валюте увеличились до 1,1%.

 

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Ставки депозитов. Источник: НБУ

Уровень ставок по депозитам в национальной валюте несколько превышает уровень ожидаемой инфляции, которая по прогнозам правительства и Нацбанка к концу года достигнет 8-9%.

При этом ставки по валютным депозитам находятся на минимальном уровне. В 2024 году курс доллара вырос на 8%. Это фактически нивелировало разницу в ставках между гривневыми и валютными депозитами.

В то же время, депозитный портфель финучреждений для населения сократился в июле на 0,3%, до 1,139 трлн гривен. Показатель превышает значение, фиксированное в начале года (1,078 трлн гривен).

 

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Данные по депозитам. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, кредиты в украинских банках станут доступнее до конца 2024 года. В частности, ставки по целевым кредитам для малого и среднего бизнеса могут снизиться на 1-1,5%.

Ранее мы писали, что депозиты и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в национальной валюте стали меньше привлекать украинцев. Так, в июне 2024 года впервые за длительное время зафиксировали снижение интереса к гривневым сбережениям.

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