Главная Финансы Доллары и евро — сколько валюты можно купить в банках за раз

Доллары и евро — сколько валюты можно купить в банках за раз

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 04:15
Валютные ограничения — какие правила действуют в 2026 году
Человек проходит мимо вывески с обменом валют. Фото: Новини.LIVE

Банки в Украине могут продавать наличную валюту без ограничений, поскольку Национальный банк Украины давно смягчил курсовую политику. Однако многих граждан все равно интересует, сколько валюты можно купить за раз.

Ограничения на покупку валюты

Когда Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину, Национальный банк прибегнул к радикальным шагам, чтобы сохранить устойчивость финансовой системы страны. Одно из нововведений касалось операций с иностранными деньгами.

Читайте также:

Так, все финансовые учреждения Украины могли торговать наличной валютой, если продажа не будет больше покупки. Этой же схемы придерживались и обменные пункты. Но с течением времени Нацбанк отказывался от ограничений, а банки получали разрешение продавать большие объемы денег.

Какие правила сейчас

Окончательно все ограничения были отменены с 1 декабря 2023 года: банкам, как и обменникам, разрешили продавать наличную валюту в тех объемах, которые они сами будут определять. То есть, у населения в 2026 году есть возможность за один раз продавать или покупать и столько валюты, сколько имеет в запасе банк.

Ранее мы рассказывали, в какие дни недели лучше покупать валюту. Оказывается, что есть время, когда спрос на валюту растет или снижается. Еще писали, как выглядит обновленная купюра 100 долларов. Банкнота, в частности, получила современные защитные элементы.

НБУ евро валюта валютные ограничения долары
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
