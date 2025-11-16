Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Арест банковских счетов — о каком нюансе сказали украинцам

Арест банковских счетов — о каком нюансе сказали украинцам

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 14:33
обновлено: 14:33
Блокировка счетов — почему банк может заблокировать доступ к деньгам и как можно восстановить доступ
Человек снимает деньги в банкомате. Фото: Новини.LIVE

Государственная исполнительная служба продолжает выполнять свои обязанности — принудительно взимает деньги со счетов должников. Все происходит на основании решений судов и других компетентных органов. Поэтому украинцам, среди прочего, могут арестовать банковские счета.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, по какой причине клиенты банков могут восстановить доступ к своим счетам.

Реклама
Читайте также:

Почему блокируют счета

Это законная процедура, которую может инициировать государственный или частный исполнитель по исполнительному производству, говорится на сайте Министерства юстиции. Как правило, банковские счета блокируют из-за долгов по:

  • кредитам;
  • штрафам;
  • коммунальным платежам
  • решениям суда.

При этом у украинцев есть возможность пользоваться средствами, даже если их счет заблокирован, хоть и в ограниченном варианте.

Как пояснили в ведомстве, должникам разрешено снимать с арестованного текущего счета до 16 тысяч гривен ежемесячно — это две минимальные зарплаты в 2025 году.

Доступ к деньгам предоставляется, если должник выполняет следующую процедуру:

  • предоставляет заявление частному исполнителю;
  • указывает счет, к которому хочет получить доступ.

Исполнитель проверит отсутствие определенных ранее счетов после чего вынесет постановление и направить его банку. Тогда банк частично разблокирует счет - и вы сможете снимать средства в пределах установленного лимита.

На какие счета запрещено накладывать арест

Закон запрещает блокировать доступ к счетам целевого назначения, на которые поступают соцвыплаты, пенсии, зарплаты и стипендии. Если предоставить государственному исполнителю документы о том, что счет имеет специальный режим использования, тогда исполнитель снимет арест.

Зарплатный счет — не всегда "специальный", поскольку в законодательстве его определяют обычным текущим счетом. Но если вам на него поступают социальные или целевые выплаты — банк имеет право вернуть постановление об аресте без исполнения.

Если же арест наложен на зарплатный счет, вы можете подать исполнителю заявление, чтобы определить счет для расходных операций или обратиться в суд.

Ранее мы рассказывали, что украинские банки держат на контроле все транзакции, которые считают подозрительными. Заблокировать счет могут из-за мельчайшей ошибки, хотя большинство людей относится к этому легкомысленно. Узнавайте также, у кого отберут доступ к счетам в Ощадбанке с 1 января 2026 года.

деньги банковские карты счета арест банковские счета
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации