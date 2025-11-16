Блокировка счетов — почему банк может заблокировать доступ к деньгам и как можно восстановить доступ

Арест банковских счетов — о каком нюансе сказали украинцам
Государственная исполнительная служба продолжает выполнять свои обязанности — принудительно взимает деньги со счетов должников. Все происходит на основании решений судов и других компетентных органов. Поэтому украинцам, среди прочего, могут арестовать банковские счета.
Почему блокируют счета
Это законная процедура, которую может инициировать государственный или частный исполнитель по исполнительному производству, говорится на сайте Министерства юстиции. Как правило, банковские счета блокируют из-за долгов по:
- кредитам;
- штрафам;
- коммунальным платежам
- решениям суда.
При этом у украинцев есть возможность пользоваться средствами, даже если их счет заблокирован, хоть и в ограниченном варианте.
Как пояснили в ведомстве, должникам разрешено снимать с арестованного текущего счета до 16 тысяч гривен ежемесячно — это две минимальные зарплаты в 2025 году.
Доступ к деньгам предоставляется, если должник выполняет следующую процедуру:
- предоставляет заявление частному исполнителю;
- указывает счет, к которому хочет получить доступ.
Исполнитель проверит отсутствие определенных ранее счетов после чего вынесет постановление и направить его банку. Тогда банк частично разблокирует счет - и вы сможете снимать средства в пределах установленного лимита.
На какие счета запрещено накладывать арест
Закон запрещает блокировать доступ к счетам целевого назначения, на которые поступают соцвыплаты, пенсии, зарплаты и стипендии. Если предоставить государственному исполнителю документы о том, что счет имеет специальный режим использования, тогда исполнитель снимет арест.
Зарплатный счет — не всегда "специальный", поскольку в законодательстве его определяют обычным текущим счетом. Но если вам на него поступают социальные или целевые выплаты — банк имеет право вернуть постановление об аресте без исполнения.
Если же арест наложен на зарплатный счет, вы можете подать исполнителю заявление, чтобы определить счет для расходных операций или обратиться в суд.
