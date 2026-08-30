Зарплата не поступила из-за блокировки карты: имеет ли право работодатель задержать выплату

Карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Бывают ситуации, когда работающим украинцам блокируют карты из-за долгов или финансового мониторинга. Но это не означает, что работодатель может отложить выплату зарплаты. Работник должен получить заработанные деньги в установленный срок, даже если перевод на привычный счет стал невозможен. Поэтому работодателю придется использовать другой способ выплаты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Как работникам могут выплачивать зарплату

Согласно статье 24 Закона Украины "Об оплате труда" зарплату с личного письменного согласия работника можно перечислять через банк или небанковского поставщика платежных услуг. Также возможен почтовый перевод на счет или адрес, указанный работником. Расходы на банковские, почтовые и другие услуги, связанные с выплатой зарплаты, оплачивает работодатель.

Работник также может получать зарплату наличными. Для предприятия в таком случае действуют правила проведения кассовых операций. НБУ отдельно отмечает, что ограничения на наличные расчеты не распространяются на выплаты, связанные с оплатой труда.

Что делать, если счет заблокировали

Если работник узнал о блокировке счета, самое простое решение — сообщить об этом работодателю и предоставить реквизиты другого счета. Если же нового счета нет или работник не успел его открыть, это не означает, что зарплату можно просто оставить до следующей выплаты.

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В такой ситуации работодателю необходимо обеспечить работнику возможность получить деньги другим разрешенным способом. Один из вариантов — выплата через кассу предприятия. Наличные средства, предназначенные для выплаты зарплаты, предприятия могут хранить в кассе в установленном порядке.

Важно и то, что работодатель не может ставить выплату зарплаты в зависимость от того, удалось ли банку осуществить перевод. Закон требует соблюдать установленный срок выплаты.

Как часто должны выплачивать зарплату

Зарплату должны выплачивать регулярно — не реже двух раз в месяц. Между выплатами должно быть не более 16 календарных дней. Также деньги должны выплатить не позднее семи дней после окончания периода, за который начислена зарплата.

То есть блокировка карты сама по себе не меняет установленных сроков.

Могут ли оштрафовать работодателя

Если из-за проблемы со счетом работник не получил зарплату вовремя, работодателя могут привлечь к ответственности за нарушение трудового законодательства. Согласно статье 265 ТК, если зарплату или другие предусмотренные законом выплаты задержали более чем на один месяц или выплатили их не в полном объеме, работодателю грозит штраф в размере трех минимальных заработных плат на момент выявления нарушения.

За другие нарушения требований трудового законодательства, которые отдельно не выделены в статье 265, предусмотрен штраф в размере одной минимальной заработной платы за каждое нарушение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменились зарплаты украинцев в 2026 году. Дефицит работников заставляет работодателей повышать оплату труда. В некоторых профессиях средняя зарплата уже достигла 50 000 гривен и более. При этом есть специалисты, которым за год повысили выплаты на 100%.

Также Новини.LIVE писали, изменятся ли зарплаты бюджетников в сентябре 2026 года. Новые данные Госстата показали, что оснований для пересмотра выплат в следующем месяце нет. Индексация не увеличится, а минимальная зарплата останется на уровне 8 647 гривен.