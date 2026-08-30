Не прийшла зарплата через блокування картки: чи має право роботодавець затримати гроші

Картка у руці. Фото: Новини.LIVE

Трапляються ситуації, коли працюючим українцям блокують картки через борги чи фінмоніторинг. Але це не означає, що роботодавець може відкласти виплату зарплати. Працівник має отримати зароблені гроші у встановлений строк, навіть якщо переказ на звичний рахунок став неможливим. Тому роботодавцю доведеться використати інший спосіб виплати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Як працівникам можуть виплачувати зарплату

За статтею 24 Закону України "Про оплату праці" зарплату за особистою письмовою згодою працівника можна перераховувати через банк або небанківського надавача платіжних послуг. Також можливий поштовий переказ на рахунок або адресу, яку вказав працівник. Витрати на банківські, поштові та інші послуги, пов'язані з виплатою зарплати, оплачує роботодавець.

Працівник також може отримувати зарплату готівкою. Для підприємства в такому випадку діють правила проведення касових операцій. НБУ окремо зазначає, що обмеження на готівкові розрахунки не поширюються на виплати, пов'язані з оплатою праці.

Що робити, якщо рахунок заблокували

Якщо працівник дізнався про блокування рахунку, найпростіше рішення — повідомити про це роботодавця та надати реквізити іншого рахунку. Якщо ж нового рахунку немає або працівник не встиг його відкрити, це не означає, що зарплату можна просто залишити до наступної виплати.

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У такій ситуації роботодавцю потрібно забезпечити працівнику можливість отримати гроші іншим дозволеним способом. Один із варіантів — виплата через касу підприємства. Готівку, призначену для виплати зарплати, підприємства можуть зберігати в касі у встановленому порядку.

Важливо й те, що роботодавець не може поставити виплату зарплати в залежність від того, чи вдалося банку провести переказ. Закон вимагає дотримуватися встановленого строку виплати.

Як часто мають платити зарплату

Зарплату мають виплачувати регулярно — щонайменше двічі на місяць. Між виплатами має бути не більше 16 календарних днів. Також гроші мають виплатити не пізніше семи днів після завершення періоду, за який нарахована зарплата.

Тобто блокування картки саме по собі не змінює встановлених строків.

Чи можуть оштрафувати роботодавця

Якщо через проблему з рахунком працівник вчасно не отримав зарплату, роботодавця можуть притягнути до відповідальності за порушення трудового законодавства. За статтею 265 КЗпП, якщо зарплату або інші передбачені законом виплати затримали більш як на один місяць або виплатили їх не в повному обсязі, роботодавцю загрожує штраф у розмірі трьох мінімальних заробітних плат на момент виявлення порушення.

За інші порушення вимог трудового законодавства, які окремо не виділені у статті 265, передбачений штраф у розмірі однієї мінімальної зарплати за кожне порушення.

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