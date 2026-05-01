Офіційна зарплата та дотримання умов: як тепер Держпраці перевірятиме роботодавців

В Україні уряд підготував істотні зміни у здійсненні перевірок роботодавців. Фахівці Державної служби з питань праці тепер будуть застосовувати ризикоорієнтовану бальну систему, що дозволить роботодавцям самостійно впливати на частоту перевірок шляхом коригування своєї діяльності.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на постанову уряду.

Як працюватиме нова система для перевірок на ринку праці

Як зазначається, ключовою метою змін для Держслужби з питань праці є створення контролю більш прогнозованим, об’єктивним, що залежатиме від реальних ризиків, а не формальних підстав для перевірок.

Згідно з ними, кожному підприємству будуть нараховувати бали, що залежатимуть:

від порушень норм трудового законодавства;

від рівня ризику для виробництва;

від соціальних показників (зайнятості, "білої" заробітної плати тощо).

Сукупна кількість балів буде визначати регулярність перевірок:

Більш ніж 41 до 100 балів — вважатиметься високим ризиком, а тому перевірка відбуватиметься один раз на два роки; Від 21 до 40 балів — буде середнім ризиком, тому перевірки проводитимуть раз на три роки; До 20 балів — вважатиметься низьким ризиком, що передбачатиме перевірку раз на п'ять років.

Зміни будуть відповідати загальній логіці держнагляду, а регулярність перевірок буде прямо залежати від ризику діяльності.

Нова система передбачатиме певні критерії ризику. А саме:

наявність заборгованості із заробітної плати — 4 бали;

виплата заробітної плати на рівні мінімальної — 2 бали;

застосування небезпечного обладнання — до 41 бала;

робота неповнолітніх — до 32 балів.

Окремо критерії стосуватимуться зайнятості:

порушення нормативу щодо працевлаштування людей з інвалідністю — 20 балів;

порушення правил працевлаштування іноземних громад — 15 балів.

Таким чином найбільше значення матимуть саме ризики для життя і здоров’я працівників.

Роботодавці зможуть зменшити ризик, скоротивши кількість балів. Йдеться про:

наявність системи управління охороною праці (ДСТУ ISO 45001:2019);

впровадження програм психосоціальної підтримки працівників;

відповідальну політику зайнятості.

Зокрема, сертифікація за ISO зможе скоротити ризик на 30 балів, що дозволить перейти в нижчий ранг перевірок. Також деякі показники можуть знизитися (до 50%) у разі належної соцполітики роботодавця.

Що очікують від змін у перевірках Держпраці

Як зазначають у Кабміні, з урахуванням регуляторних змін та підходів Держпраці перевірки стануть ризикоорієнтованими. А також:

зменшиться кількість "формальних" перевірок;

акцент зроблять на безпеці праці та реальних порушеннях;

з’явиться стимул для бізнесу вкладатися в умови праці.

Це дозволить знизити травматизм, легалізувати працю та підвищити культуру безпеки.

Новий підхід фактично введе рейтинги ризику підприємств, а тому, чим більше буде порушень, тим частіші будуть перевірки, а більше відповідальності з боку роботодавця передбачатиме менше контролю.

