Выплаты от UNHCR Ukraine - кто и где получит 10,8 тыс. грн финпомощи в сентябре

Деньги от UNHCR Ukraine — кому выплатят 10,8 тыс. грн в сентябре
В одном из украинских городов в сентябре 2025 года происходит регистрация на программу многоцелевой программы поддержки от UNHCR Ukraine, являющегося представительством Агентства ООН по делам беженцев. В ее рамках гражданам предоставят финансовую помощь на трехмесячный период.
Об этом информируют представители организации в Telegram.
Правила назначения финпомощи от UNHCR Ukraine
Как сообщают организаторы, речь идет о предоставлении единовременной денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и беженцам, жизнь которых нарушила полномасштабная война в Украине, проживающих в городе Ромны Сумской области.
В частности, среди условий назначения выплат для переселенцев является то, чтобы срок перемещения по стране не превышал шесть предыдущих месяцев. Также весомым требованием является отсутствие подобной финпомощи от других фондов в течение трех месяцев. Это же условие актуально и для тех граждан, которые после выезда за границу вернулись в Украину на свое постоянное место жительства.
По данным UNHCR Ukraine, еще одно условие в отборе — наличие хотя бы одного из следующих критериев уязвимости:
- одинокие родители или матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, или имеющие в семье лиц пожилого возраста (от 55 лет);
- домохозяйство состоит только из лиц пожилого возраста, или если самостоятельно воспитывают малолетних детей;
- в семье есть лица с особыми потребностями (тяжелые заболевания/инвалидность).
Доход на каждого члена домохозяйства не должен превышать 5,4 тыс. грн в месяц.
Сумма денежной помощи и как получить жителям Ромнов
В 2025 году размер денежной помощи остается неизменным. Семьям выплатят по 3,6 тыс. грн на каждого человека в течение трех месяцев. То есть каждый член семьи сможет рассчитывать на 10,8 тыс. грн.
Подавать заявки на выплаты средств в г. Ромны на 1 сентября 2025 года можно, предварительно записавшись по телефону 063 182 68 38. Организаторы потом сами пригласят на выдачу финпомощи. Граждане должны подготовить такой пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей;
- справку с подтверждением категории уязвимости;
- справку переселенца;
- номер банковской карты;
- номер телефона.
