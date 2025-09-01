Выплаты от UNHCR Ukraine - кто и где получит 10,8 тыс. грн финпомощи в сентябре

Украинская валюта в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В одном из украинских городов в сентябре 2025 года происходит регистрация на программу многоцелевой программы поддержки от UNHCR Ukraine, являющегося представительством Агентства ООН по делам беженцев. В ее рамках гражданам предоставят финансовую помощь на трехмесячный период.

Об этом информируют представители организации в Telegram.

Правила назначения финпомощи от UNHCR Ukraine

Как сообщают организаторы, речь идет о предоставлении единовременной денежной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и беженцам, жизнь которых нарушила полномасштабная война в Украине, проживающих в городе Ромны Сумской области.

В частности, среди условий назначения выплат для переселенцев является то, чтобы срок перемещения по стране не превышал шесть предыдущих месяцев. Также весомым требованием является отсутствие подобной финпомощи от других фондов в течение трех месяцев. Это же условие актуально и для тех граждан, которые после выезда за границу вернулись в Украину на свое постоянное место жительства.

По данным UNHCR Ukraine, еще одно условие в отборе — наличие хотя бы одного из следующих критериев уязвимости:

одинокие родители или матери, воспитывающие несовершеннолетних детей, или имеющие в семье лиц пожилого возраста (от 55 лет);

домохозяйство состоит только из лиц пожилого возраста, или если самостоятельно воспитывают малолетних детей;

в семье есть лица с особыми потребностями (тяжелые заболевания/инвалидность).

Доход на каждого члена домохозяйства не должен превышать 5,4 тыс. грн в месяц.

Сумма денежной помощи и как получить жителям Ромнов

В 2025 году размер денежной помощи остается неизменным. Семьям выплатят по 3,6 тыс. грн на каждого человека в течение трех месяцев. То есть каждый член семьи сможет рассчитывать на 10,8 тыс. грн.

Подавать заявки на выплаты средств в г. Ромны на 1 сентября 2025 года можно, предварительно записавшись по телефону 063 182 68 38. Организаторы потом сами пригласят на выдачу финпомощи. Граждане должны подготовить такой пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

справку с подтверждением категории уязвимости;

справку переселенца;

номер банковской карты;

номер телефона.

