Соціальні виплати для багатодітних родин — кому загрожує втрата допомоги

У Пенсійному фонді України (ПФУ) опублікували список підстав, що позбавляють права багатодітних сімей на отримання державних соцвиплат. Також там озвучили, який передбачений розмір допомоги у 2025 році.

Про це повідомила пресслужба одного з регіональних управлінь ПФУ у Facebook.

Кому з багатодітних сімей загрожує втрата соцвиплат

В Україні багатодітними вважають ті родини, де є щонайменше троє дітей до 18 років або, якщо навчаються, то до 23 років.

За інформацією фонду, родинам, які виховують трьох і більше дітей, передбачена щомісячна державна допомога. Правила призначення відповідних виплат прописані в урядовій постанові від 13 березня 2019 року №250 "Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям".

У 2025 році розмір соцдопомоги становить 2,1 тис. грн на третю і кожну наступну дитину до досягнення шестирічного віку. Виплати не прив'язані до середньомісячного загального доходу родини.

Водночас передбачені кілька підстав для припинення надання таких соцвиплат. Зокрема, допомогу на дітей багатодітним сім’ям тепер не призначають, якщо на дату звернення заявник отримував базову соцдопомогу відповідно до урядової постанови № 371 від 25 березня 2025 року.

Також відмовити у виплатах можуть з наступних причин:

у разі позбавлення заявника батьківських прав;

у випадку нецільового використання виплат і незабезпечення належних умов для дітей;

якщо дитину було відібрано без позбавлення батьківських прав;

у разі влаштування дітей на повне держутримання;

якщо отримувач потрапив в місця позбавлення волі;

у разі смерті дитини чи отримувача;

якщо було втрачено статус багатодітної родини;

у разі повноцінного зарахування дітей до інтернату.

"Отримувач допомоги у разі виникнення обставин, які призводять до припинення виплати, зобов’язаний у 10-денний строк повідомити про це органи Пенсійного фонду України", — пояснили у ПФУ.

Як оформити соцдопомогу на дітей

Призначають соцвиплати одному з батьків, який мешкає з дітьми. Для цього потрібно звернутися до:

уповноважених осіб влади на місцях;

Центру надання адмінпослуг;

сервісного центру Пенсійного фонду.

Попередньо необхідно підготувати такий пакет документів:

заява встановленого зразка;

документ, що посвідчує особу;

свідоцтва про народження на всіх дітей;

посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з шестирічного віку).

Подати заявку можна також через сайт е-послуг Пенсійного фонду або портал держпослуг "Дія".

