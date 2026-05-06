Ощадбанк блокує доступ до застосунку: причини та як діяти

Авторизація в Ощад 24/7: кому з клієнтів заблокували доступ
Деякі клієнти держфінустанови "Ощадбанк" за декілька днів завершення терміну дії карток втратили доступ до облікового запису у мобільному застосунку та вебверсії "Ощад 24/7". Відомо, чому можуть виникнути відповідні труднощі та алгоритм дій для таких випадків.
Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відгуки на порталі "Мінфін".
Які проблеми з доступом до застосунку Ощадбанку
Як йдеться в одному з повідомлень, одна з клієнток, як перебуває за кордоном, одного дня з невідомих причин не змогла зайти у застосунок "Ощад 24/7". Банк у квітні заблокував доступ без попередження перед оголошеним завершенням терміну дії карток у червні 2026 року. Відтоді у застосунку з'являється інформація про неправильний пароль. Водночас, надалі приходять смс-сповіщення від банку.
"Банк штучно створив умови для втрати доступу до коштів лояльного клієнта перед завершенням терміну дії карток (червень 2026), заблокувавши авторизацію в Ощад 24/7 без попередження. З квітня пише: пароль невірний. А смс з кодом завжди приходили чітко, але при спробі змінити пароль, смс з кодом за кордон не проривається. Хоча коди на контакт з чатом, платежі поповнення, надсилає справно. В чаті на телефонного оператора переводять... І що дивує не надають альтернативних способів отримання цього коду чи паролю (Viber/Email) для клієнтів за кордоном...", — йдеться у відгуку.
Причини блокування та рекомендації від Ощадбанку
За інформацією Ощадбанку, блокування карти та доступу в облікові записи у мобільному застосунку чи веббанкінгу можливе з кількох причин. З-поміж них - блокування рахунків на основі судових рішень:
- у зв'язку з наявністю боргів за комунальні послуги;
- несплату різних штрафів;
- через невиплату сум аліментів;
- у зв'язку з несплатою податків.
Окрім того, можуть закрити доступ до "Ощад 24/7", якщо один обліковий запис почав використовуватися на різних гаджетах. Цей факт може викликати у безпекової системи банку підозри щодо таких клієнтів. За таких обставин фінустанова вимагатиме повторної реєстрації.
Серед рекомендованих дій:
- Необхідно оновити застосунок на телефоні, здійснити спробу повторного входу;
- При повторній появі помилки рекомендують звернутися у контакт-центр за номерами: (044) 247−84−18, або 0-800-210-800, або по вебдзвінку для здійснення перевірки облікового запису "Ощад 24/7";
- У разі, якщо рахунок відкрито на непідконтрольних територіях, то оператор банку може допомогти налаштувати відправлення паролів на вайбер для входу в застосунок. Після цього з' явиться можливість налаштувати вхід та підтвердити операцію шляхом введення коду доступу/відбитку пальця.
