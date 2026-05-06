Авторизація в Ощад 24/7: кому з клієнтів заблокували доступ

Дата публікації: 6 травня 2026 06:01
Ощадбанк блокує доступ до застосунку: причини та як діяти
Смартфон у руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі клієнти держфінустанови "Ощадбанк" за декілька днів завершення терміну дії карток втратили доступ до облікового запису у мобільному застосунку та вебверсії "Ощад 24/7". Відомо, чому можуть виникнути відповідні труднощі та алгоритм дій для таких випадків.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відгуки на порталі "Мінфін".

Які проблеми з доступом до застосунку Ощадбанку

Як йдеться в одному з повідомлень, одна з клієнток, як перебуває за кордоном, одного дня з невідомих причин не змогла зайти у застосунок "Ощад 24/7". Банк у квітні заблокував доступ без попередження перед оголошеним завершенням терміну дії карток у червні 2026 року. Відтоді у застосунку з'являється інформація про неправильний пароль. Водночас, надалі приходять смс-сповіщення від банку.

"Банк штучно створив умови для втрати доступу до коштів лояльного клієнта перед завершенням терміну дії карток (червень 2026), заблокувавши авторизацію в Ощад 24/7 без попередження. З квітня пише: пароль невірний. А смс з кодом завжди приходили чітко, але при спробі змінити пароль, смс з кодом за кордон не проривається. Хоча коди на контакт з чатом, платежі поповнення, надсилає справно. В чаті на телефонного оператора переводять... І що дивує не надають альтернативних способів отримання цього коду чи паролю (Viber/Email) для клієнтів за кордоном...", — йдеться у відгуку.

Причини блокування та рекомендації від Ощадбанку  

За інформацією Ощадбанку, блокування карти та доступу в облікові записи у мобільному застосунку чи веббанкінгу можливе з кількох причин. З-поміж них - блокування рахунків на основі судових рішень: 

  • у зв'язку з наявністю боргів за комунальні послуги;
  • несплату різних штрафів;
  • через невиплату сум аліментів;
  • у зв'язку з несплатою податків.

Окрім того, можуть закрити доступ до "Ощад 24/7", якщо один обліковий запис почав використовуватися на різних гаджетах. Цей факт може викликати у безпекової системи банку підозри щодо таких клієнтів. За таких обставин фінустанова вимагатиме повторної реєстрації.

Серед рекомендованих дій:

  1. Необхідно оновити застосунок на телефоні, здійснити спробу повторного входу;
  2. При повторній появі помилки рекомендують звернутися у контакт-центр за номерами: (044) 247−84−18, або 0-800-210-800, або по вебдзвінку для здійснення перевірки облікового запису "Ощад 24/7";
  3. У разі, якщо рахунок відкрито на непідконтрольних територіях, то оператор банку може допомогти налаштувати відправлення паролів на вайбер для входу в застосунок. Після цього з' явиться можливість налаштувати вхід та підтвердити операцію шляхом введення коду доступу/відбитку пальця.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ощадбанк розширив можливості для клієнтів, яким надходять міжнародні перекази в Ощад24. Упродовж трьох місяців за відповідні операції надаватимуть шанси взяти участь у розіграші зарядних станцій і павербанків.  

Ще Новини.LIVE писали, хто повинен подати персональні дані в Ощадбанк упродовж 30 днів. Там пояснили, що мусять вживати заходи для належної перевірки. Зокрема, клієнти мають вказати адресу реєстрації, фактичне місце проживання та розмір доходу за місяць.

Ощадбанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
