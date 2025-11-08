Ощадбанк предоставляет возможность авторизации в Дії — какие правила процедуры

Авторизация в Дії через Ощад — что стоит знать клиентам
Граждане, которые до сих пор не используют приложение государственных онлайн-услуг "Дія", могут авторизоваться в нем через "Ощадбанк". Клиентам финучреждения доступна подробная инструкция и информация об определенных особенностях соответствующей процедуры.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сведения банка.
Что стоит знать клиентам Ощадбанка о "Дії"
Согласно информации, Ощадбанк поддерживает государственное приложение "Дія", которое работает последние несколько лет в рамках программы "Государство в смартфоне". Гражданам, которые установят приложение, будет предоставлен доступ ко всем электронным государственным услугам по единым стандартам.
В частности, в 2025 году Ощадбанк интегрировал мультишеринг документов через "Дію". Соответствующий сервис поддерживает целый спектр документов:
- ID-карту;
- заграничный паспорт;
- идентификационный код;
- вид на постоянное/временное проживание;
- справку о доходах;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку ВПЛ;
- актовые записи о смене имени, браке или разводе;
- пенсионное удостоверение;
- документы об образовании;
- удостоверение ветерана;
- водительское удостоверение;
- техпаспорт;
- студенческий билет.
Услуга является полностью безопасной, ведь данные пользователей не хранят на сторонних хранилищах, а передают через защищенный облачный сервер.
Правила регистрации в приложении через Ощадбанк
Граждане могут загрузить приложение быстро и бесплатно в App Store и Play Market. Процесс идентификации состоится с помощью BankID. Для авторизации в приложении необходимо лишь выбрать Ощадбанк и указать номер карты с кодом. А именно:
- в приложении "Дія" на главном экране нажать опцию BankID и выбрать Ощадбанк;
- авторизоваться на сайте банка: ввести номер своей карты, нажать пункт "Войти";
- клиенту поступит SMS-сообщение с кодом для входа, который необходимо ввести;
- после этого необходимо вернуться в "Дію", чтобы создать и подтвердить код для входа. Также можно выбрать возможность входа через распознавание лица "FaceID".
Ранее мы писали, кому Ощадбанк с 1 ноября начал блокировать доступ к средствам. Такая неприятность коснулась тех, кто не выполнил требований процедуры идентификации.
Также мы рассказывали об ограничениях на осуществление переводов онлайн в Ощадбанке. Их ввели в ночное время для защиты клиентов от мошенников.
Читайте Новини.LIVE!