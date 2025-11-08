Ощадбанк предоставляет возможность авторизации в Дії — какие правила процедуры

Приложение Дія на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Граждане, которые до сих пор не используют приложение государственных онлайн-услуг "Дія", могут авторизоваться в нем через "Ощадбанк". Клиентам финучреждения доступна подробная инструкция и информация об определенных особенностях соответствующей процедуры.



Что стоит знать клиентам Ощадбанка о "Дії"

Согласно информации, Ощадбанк поддерживает государственное приложение "Дія", которое работает последние несколько лет в рамках программы "Государство в смартфоне". Гражданам, которые установят приложение, будет предоставлен доступ ко всем электронным государственным услугам по единым стандартам.

В частности, в 2025 году Ощадбанк интегрировал мультишеринг документов через "Дію". Соответствующий сервис поддерживает целый спектр документов:

ID-карту;

заграничный паспорт;

идентификационный код;

вид на постоянное/временное проживание;

справку о доходах;

свидетельство о рождении ребенка;

справку ВПЛ;

актовые записи о смене имени, браке или разводе;

пенсионное удостоверение;

документы об образовании;

удостоверение ветерана;

водительское удостоверение;

техпаспорт;

студенческий билет.

Услуга является полностью безопасной, ведь данные пользователей не хранят на сторонних хранилищах, а передают через защищенный облачный сервер.

Правила регистрации в приложении через Ощадбанк

Граждане могут загрузить приложение быстро и бесплатно в App Store и Play Market. Процесс идентификации состоится с помощью BankID. Для авторизации в приложении необходимо лишь выбрать Ощадбанк и указать номер карты с кодом. А именно:

в приложении "Дія" на главном экране нажать опцию BankID и выбрать Ощадбанк;

авторизоваться на сайте банка: ввести номер своей карты, нажать пункт "Войти";

клиенту поступит SMS-сообщение с кодом для входа, который необходимо ввести;

после этого необходимо вернуться в "Дію", чтобы создать и подтвердить код для входа. Также можно выбрать возможность входа через распознавание лица "FaceID".

