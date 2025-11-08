Видео
Видео

Авторизация в Дії через Ощад — что стоит знать клиентам

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 06:01
обновлено: 23:40
Ощадбанк предоставляет возможность авторизации в Дії — какие правила процедуры
Приложение Дія на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Граждане, которые до сих пор не используют приложение государственных онлайн-услуг "Дія", могут авторизоваться в нем через "Ощадбанк". Клиентам финучреждения доступна подробная инструкция и информация об определенных особенностях соответствующей процедуры.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сведения банка.

Читайте также:

Что стоит знать клиентам Ощадбанка о "Дії"

Согласно информации, Ощадбанк поддерживает государственное приложение "Дія", которое работает последние несколько лет в рамках программы "Государство в смартфоне". Гражданам, которые установят приложение, будет предоставлен доступ ко всем электронным государственным услугам по единым стандартам.

В частности, в 2025 году Ощадбанк интегрировал мультишеринг документов через "Дію". Соответствующий сервис поддерживает целый спектр документов:

  • ID-карту;
  • заграничный паспорт;
  • идентификационный код;
  • вид на постоянное/временное проживание;
  • справку о доходах;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справку ВПЛ;
  • актовые записи о смене имени, браке или разводе;
  • пенсионное удостоверение;
  • документы об образовании;
  • удостоверение ветерана;
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт;
  • студенческий билет.

Услуга является полностью безопасной, ведь данные пользователей не хранят на сторонних хранилищах, а передают через защищенный облачный сервер.

Правила регистрации в приложении через Ощадбанк

Граждане могут загрузить приложение быстро и бесплатно в App Store и Play Market. Процесс идентификации состоится с помощью BankID. Для авторизации в приложении необходимо лишь выбрать Ощадбанк и указать номер карты с кодом. А именно:

  • в приложении "Дія" на главном экране нажать опцию BankID и выбрать Ощадбанк;
  • авторизоваться на сайте банка: ввести номер своей карты, нажать пункт "Войти";
  • клиенту поступит SMS-сообщение с кодом для входа, который необходимо ввести;
  • после этого необходимо вернуться в "Дію", чтобы создать и подтвердить код для входа. Также можно выбрать возможность входа через распознавание лица "FaceID".

Ранее мы писали, кому Ощадбанк с 1 ноября начал блокировать доступ к средствам. Такая неприятность коснулась тех, кто не выполнил требований процедуры идентификации.

Также мы рассказывали об ограничениях на осуществление переводов онлайн в Ощадбанке. Их ввели в ночное время для защиты клиентов от мошенников.

Дия Ощадбанк банки приложение Ощад24
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
