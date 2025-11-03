Ощадбанк предоставляет денежную помощь пенсионерам в 2025 году - условия

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Некоторые пенсионеры в Украине могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь в 2025 году. Ее предоставляет государственный Ощадбанк.

Редакция Новини.LIVE объясняет, кто именно получит финансовую поддержку и какой размер выплат.

Ощадбанк и выплаты пенсионерам

Так, финансовое учреждение с июня 2025 года реализует программу поддержки для граждан пожилого возраста. У участников акции есть возможность получить денежную помощь в пять тысяч гривен и, как говорится на сайте Ощадбанка, отдать ее на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кто из пенсионеров может получить пять тысяч гривен

К участию в программе автоматически подключаются пенсионеры, которым пенсии начисляют на карту Mastercard от Ощадбанка. В течение 9 месяцев банк ежемесячно будет разыгрывать по 40 призов по пять тысяч гривен каждый.

Полученные средства можно потратить на оплату:

электроэнергии;

газа;

водоснабжения;

отопления.

"Регистрироваться на розыгрыш не нужно. Нужно только пользоваться пенсионной карточкой для покупок, ведь каждая безналичная операция автоматически участвует в розыгрыше", — говорится в сообщении.

За какие коммунальные услуги можно не платить в ноябре

Не платить коммунальные счета, а также пользоваться скидками на покупку твердого топлива или сжиженного газа, могут жители сел, которые после выхода на пенсию остались там жить, а до того работали:

педагогами;

фармацевтами;

библиотекарями;

музейными работниками;

медицинскими работниками;

специалистами по защите растений;

работниками учреждений культуры или образования государственной или коммунальной формы собственности.

Льготы предоставляются при условии, что за месяц средний доход пенсионера не превышает сумму в 4 240 гривен.

