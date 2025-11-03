Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ощадбанк заплатит 5 тыс. грн — кто из пенсионеров может получить

Ощадбанк заплатит 5 тыс. грн — кто из пенсионеров может получить

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 06:01
обновлено: 22:59
Ощадбанк предоставляет денежную помощь пенсионерам в 2025 году - условия
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Некоторые пенсионеры в Украине могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь в 2025 году. Ее предоставляет государственный Ощадбанк.

Редакция Новини.LIVE объясняет, кто именно получит финансовую поддержку и какой размер выплат.

Реклама
Читайте также:

Ощадбанк и выплаты пенсионерам

Так, финансовое учреждение с июня 2025 года реализует программу поддержки для граждан пожилого возраста. У участников акции есть возможность получить денежную помощь в пять тысяч гривен и, как говорится на сайте Ощадбанка, отдать ее на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кто из пенсионеров может получить пять тысяч гривен

К участию в программе автоматически подключаются пенсионеры, которым пенсии начисляют на карту Mastercard от Ощадбанка. В течение 9 месяцев банк ежемесячно будет разыгрывать по 40 призов по пять тысяч гривен каждый.

Полученные средства можно потратить на оплату:

  • электроэнергии;
  • газа;
  • водоснабжения;
  • отопления.

"Регистрироваться на розыгрыш не нужно. Нужно только пользоваться пенсионной карточкой для покупок, ведь каждая безналичная операция автоматически участвует в розыгрыше", — говорится в сообщении.

За какие коммунальные услуги можно не платить в ноябре

Не платить коммунальные счета, а также пользоваться скидками на покупку твердого топлива или сжиженного газа, могут жители сел, которые после выхода на пенсию остались там жить, а до того работали:

  • педагогами;
  • фармацевтами;
  • библиотекарями;
  • музейными работниками;
  • медицинскими работниками;
  • специалистами по защите растений;
  • работниками учреждений культуры или образования государственной или коммунальной формы собственности.

Льготы предоставляются при условии, что за месяц средний доход пенсионера не превышает сумму в 4 240 гривен.

Ранее мы рассказывали, что Ощадбанк с 2026 года расширит доступ украинцев к госпомощи на открытие или развитие бизнеса. Кроме того, возрастет размер грантов. Еще мы писали о лимитах на переводы онлайн в Ощадбанке. Известно, какую сумму не удастся перевести ночью.

Ощадбанк финансовая помощь деньги пенсионеры акция
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации