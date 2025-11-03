Ощадбанк предоставляет денежную помощь пенсионерам в 2025 году - условия

Ощадбанк заплатит 5 тыс. грн — кто из пенсионеров может получить
Некоторые пенсионеры в Украине могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь в 2025 году. Ее предоставляет государственный Ощадбанк.
Редакция Новини.LIVE объясняет, кто именно получит финансовую поддержку и какой размер выплат.
Ощадбанк и выплаты пенсионерам
Так, финансовое учреждение с июня 2025 года реализует программу поддержки для граждан пожилого возраста. У участников акции есть возможность получить денежную помощь в пять тысяч гривен и, как говорится на сайте Ощадбанка, отдать ее на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Кто из пенсионеров может получить пять тысяч гривен
К участию в программе автоматически подключаются пенсионеры, которым пенсии начисляют на карту Mastercard от Ощадбанка. В течение 9 месяцев банк ежемесячно будет разыгрывать по 40 призов по пять тысяч гривен каждый.
Полученные средства можно потратить на оплату:
- электроэнергии;
- газа;
- водоснабжения;
- отопления.
"Регистрироваться на розыгрыш не нужно. Нужно только пользоваться пенсионной карточкой для покупок, ведь каждая безналичная операция автоматически участвует в розыгрыше", — говорится в сообщении.
За какие коммунальные услуги можно не платить в ноябре
Не платить коммунальные счета, а также пользоваться скидками на покупку твердого топлива или сжиженного газа, могут жители сел, которые после выхода на пенсию остались там жить, а до того работали:
- педагогами;
- фармацевтами;
- библиотекарями;
- музейными работниками;
- медицинскими работниками;
- специалистами по защите растений;
- работниками учреждений культуры или образования государственной или коммунальной формы собственности.
Льготы предоставляются при условии, что за месяц средний доход пенсионера не превышает сумму в 4 240 гривен.
